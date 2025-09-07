VfR Groß-Gerau kann Nervosität ablegen und siegt

Ehe der VfR-Tross auf Einladung der Mannschaft zum gemeinsamen Essen zusammenkam, hatten die Spieler alles für gute Laune getan. „Wir haben zu null gespielt und verdient gewonnen“, sagte der Sportliche Leiter Driton Kameraj. Dass er ein ziemlich dürftiges Spiel gesehen hatte, war ihm völlig egal. Das Ergebnis war für den VfR das wichtigste – nach zuvor drei Niederlagen in Folge. Kameraj lobte, dass die Mannschaft um Trainer Gaetano Bauso die widrigen Platzverhältnisse in Arheilgen angenommen und auch ihre eigene Verunsicherung nach der Negativserie überwunden hatte: „Wir haben ein gutes Kampfspiel gezeigt.“ Spielerisch war vom VfR keine Glanzleistung zu erwarten: „Man hat schon gemerkt, dass die Spieler verunsichert waren“, so Kameraj.

Mit einem Strafstoß nach Foul an Nils Beißer schoss Ilias Benazza den VfR früh in Führung (11.). Ein schnell ausgeführter Freistoß brachte Marco Oliveri Del Castillo in Schussposition. Bei seinem Tor zum 2:0 verletzte er sich und musste ausgewechselt werden. Denn der herauslaufende FCA-Torhüter hatte ihn mit gestrecktem Bein im Brustbereich getroffen. Dafür sah besagter Rodolfo Furtunato da Silva die Rote Karte (40.).