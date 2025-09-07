VfR Groß-Gerau kann Nervosität ablegen und siegt

DARMSTADT/BAD HOMBURG . Einen Pflichtsieg beim punktlosen Tabellenletzten erspielte Verbandsligist VfR Groß-Gerau. Derweil holte der SV Rot-Weiß Walldorf II einen Punkt bei einem Topteam.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Ehe der VfR-Tross auf Einladung der Mannschaft zum gemeinsamen Essen zusammenkam, hatten die Spieler alles für gute Laune getan. „Wir haben zu null gespielt und verdient gewonnen“, sagte der Sportliche Leiter Driton Kameraj. Dass er ein ziemlich dürftiges Spiel gesehen hatte, war ihm völlig egal. Das Ergebnis war für den VfR das wichtigste – nach zuvor drei Niederlagen in Folge. Kameraj lobte, dass die Mannschaft um Trainer Gaetano Bauso die widrigen Platzverhältnisse in Arheilgen angenommen und auch ihre eigene Verunsicherung nach der Negativserie überwunden hatte: „Wir haben ein gutes Kampfspiel gezeigt.“ Spielerisch war vom VfR keine Glanzleistung zu erwarten: „Man hat schon gemerkt, dass die Spieler verunsichert waren“, so Kameraj.
Mit einem Strafstoß nach Foul an Nils Beißer schoss Ilias Benazza den VfR früh in Führung (11.). Ein schnell ausgeführter Freistoß brachte Marco Oliveri Del Castillo in Schussposition. Bei seinem Tor zum 2:0 verletzte er sich und musste ausgewechselt werden. Denn der herauslaufende FCA-Torhüter hatte ihn mit gestrecktem Bein im Brustbereich getroffen. Dafür sah besagter Rodolfo Furtunato da Silva die Rote Karte (40.).
Tore: 0:1 Benazza (11.), 0:2 Oliveri Del Castillo (40.). Rote Karte: Furtunato da Silva (FCA/40.). Schiedsrichter: Braun (Fortuna Frankfurt). Zuschauer: 50.
RW Walldorf II zeigt „beste Halbzeit“ seit langem
Der Trainer der Walldorfer U23, Marco Eckert, freute sich über das Auftreten, insbesondere in den ersten 35 Minuten. Überhaupt: „Das war die beste Halbzeit, die wir bis jetzt in dieser Saison gespielt haben.“ Nach einem elfmeterreifen Foul an Matteo Enders schoss Otman Jaatit die Rot-Weißen in Führung (13.). Einen Knackpunkt sah Eckert im Platzverweis des Bad Homburgers Anas El Allaoui, der Gelb-Rot sah. Danach ließen die Walldorfer nach.
Tore: 0:1 Jaatit (13./FE), 1:1 Jakubovic (52.). Gelb-Rote Karte: El Allaoui (DJK/32.). Schiedsrichter: Steinmann (SG Gronau). Zuschauer: 100.