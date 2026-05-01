VfR Groß-Gerau jubelt im Pokalfinale

Jubel beim VfR Groß-Gerau (Archiv) – Foto: Liveticker NEDI

Nauheim. Kein hochklassiges, aber ein spannendes Kreispokalfinale erlebten die Zuschauer am Freitag im Nauheimer Sportpark. Der VfR Groß-Gerau hatte sich fest vorgenommen, den Titel zu verteidigen, hatte aber zunächst Probleme mit den engagiert auftretenden Ginsheimern. Ein Lucky Punch kurz vor der Halbzeitpause durch VfR-Kapitän Nils Beisser sorgte für die Entscheidung.

Die Groß-Gerauer gingen dabei als höherklassige Mannschaft leicht favorisiert ins Finale gegen den designierten Gruppenliga-Meister aus Ginsheim. Doch von einem Klassenunterschied zwischen den Mannschaften war nicht viel zu spüren. Dank der doch noch durchgeführten Spielverlegung der Ginsheimer in der Gruppenliga konnte Trainer Jonas Schuster seine beste Elf aufbieten und diese versteckte sich nicht vor dem Verbandsligisten.

Die besseren Chancen hatte der VfB früh, machte jedoch zu wenig daraus. Immer wieder machte Marvin Wiesenäcker auf der rechten Außenbahn Druck, doch in der Mitte stand die VfR-Abwehr gut. Früh attackierte Ginsheim den ballführenden Spieler, weshalb Groß-Gerauer Chancen über weite Strecken der ersten Halbzeit Mangelware blieben. Eigentlich hätten die Ginsheimer sogar in Führung gehen müssen, doch legte sich Torjäger Can Camil Özer bei einem Alleingang den Ball zu weit vor und kam nicht richtig zum Abschluss (32.). Nur zwei Minuten später versuchte es sein Sturmkollege Marcel Czepecha mit einem Heber auf 40 Metern über den zu weit im Feld stehenden Groß-Gerauer Schlussmann Marcel Czirbus. Erst kurz vor der Pause erarbeitete sich der Titelverteidiger erste Chancen. Nach Einwurf von der linken Seite ging der Ball vorbei zu Nils Beisser, der nur noch einschieben musste (45.+1.).

Nach der Halbzeit trat Ginsheim offensiver auf und hoffte auf den Ausgleich. Doch der VfR stand in der Defensive gut und hatte mehr Platz, das Spiel schnell zu machen. Der VfR suchte den Abschluss, scheiterte aber immer wieder im Vorwärtsdrang am jederzeit gut postierten VfB-Verteidiger Chidera Ashibuogwu. In der 54. Minute hatte Maximilian Groß eine große Chance für den Außenseiter, doch scheiterte er mit seinem Kopfball an Marcel Czirbus. In der 81. Minute dann die große Chance zur Vorentscheidung. Nur mit einem Foul kann Dominik Schröter bei einem Alleingang im Strafraum gestoppt werden – Elfmeter. Kapitän Nils Beisser übernimmt die Verantwortung, doch sein Schuss auf das Ginsheimer Tor ist zu schwach und zu wenig platziert, weshalb Ginsheims Schlussmann Benjamin Alic keine Probleme hatte, diesen zu halten. Anschließend versuchte Ginsheim zwar noch einmal auf den Ausgleich zu drängen, doch die Groß-Gerauer Abwehr stand zu gut und so blieb es beim knappen 1:0 Sieg für den Titelverteidiger.

„Das war ein Spiel mit Höhen und Tiefen für mich“, gab Groß-Geraus Kapitän und Siegtorschütze Nils Beisser zu. „Mit dem Elfmeter hätten wir den Sack zumachen können, aber das Spiel hat irgendwo auch kein zweites Tor verdient gehabt.“ Beisser haderte allerdings genauso wie Ginsheims Trainer Jonas Schuster mit dem Zustand des Platzes im Nauheimer Sportpark. „Wir haben gut gespielt, waren in der ersten Halbzeit besser und bekommen dann einen Treffer nach einem Standard kurz vor der Halbzeit. Wir haben alles versucht, aber mehr war auf diesem Platz nicht drin.“



