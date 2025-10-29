 2025-10-28T14:00:10.282Z

Pokal
Das Objekt der Begierde: der Fußball-Hessenpokal. Foto: hfv
Das Objekt der Begierde: der Fußball-Hessenpokal. Foto: hfv

VfR Groß-Gerau im Hessenpokalfieber

Der VfR Groß-Gerau tritt im Hessenpokal gegen Regionalligist SG Fulda-Lehnerz an. Ein besonderes Duell auf heimischem Rasen, das VfR-Trainer Bauso und Team kaum erwarten können.

Verlinkte Inhalte

Hessenpokal
Barockstadt
Groß-Gerau

GROSS-GERAU. Was dem VfR Groß-Gerau für diesen Mittwoch (29.), 19.30 Uhr, bevorsteht, bedeutet dem Fußball-Verbandsligisten viel. Im Hessenpokal-Achtelfinale erwarten die Grün-Weißen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. „Es ist ja nichts Alltägliches, dass man ein Pflichtspiel gegen einen Regionalligisten bestreiten darf“, sagt Trainer Gaetano Bauso. Weder Spieler noch Trainer, wenn man nicht gerade höherklassig aktiv sei, erlebe eine solche Partie allzu häufig. Also: „Das ist eine tolle Sache, und wir freuen uns alle darauf.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Bauso ist sich bewusst, dass jeder seiner Spieler bei diesem Erlebnis, dieser sportlichen Herausforderung dabei sein möchte. Da der VfR zurzeit aber keine Verletzungssorgen hat, stehen weitaus mehr Fußballer zur Verfügung, als Bauso nominieren kann. „Ich bin schon ein bisschen traurig, dass ich nicht alle mitnehmen kann“, sagt der Trainer. Er hat sich deshalb vorsorglich schon mal bei all denjenigen entschuldigt, die am Mittwochabend eventuell außen vor bleiben. Gespielt werden soll im VfR-Stadion, falls der Rasenplatz bespielbar ist: „Das muss am Ende auch der Schiedsrichter entscheiden“, so Bauso. Andernfalls steht der Kunstrasenplatz zu Verfügung.

Heute, 19:30 Uhr
VfR Groß-Gerau
VfR Groß-GerauGroß-Gerau
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
19:30live



Aufrufe: 029.10.2025, 08:00 Uhr
Dirk WinterAutor