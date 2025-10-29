VfR Groß-Gerau im Hessenpokalfieber

GROSS-GERAU. Was dem VfR Groß-Gerau für diesen Mittwoch (29.), 19.30 Uhr, bevorsteht, bedeutet dem Fußball-Verbandsligisten viel. Im Hessenpokal-Achtelfinale erwarten die Grün-Weißen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. „Es ist ja nichts Alltägliches, dass man ein Pflichtspiel gegen einen Regionalligisten bestreiten darf“, sagt Trainer Gaetano Bauso. Weder Spieler noch Trainer, wenn man nicht gerade höherklassig aktiv sei, erlebe eine solche Partie allzu häufig. Also: „Das ist eine tolle Sache, und wir freuen uns alle darauf.“

Bauso ist sich bewusst, dass jeder seiner Spieler bei diesem Erlebnis, dieser sportlichen Herausforderung dabei sein möchte. Da der VfR zurzeit aber keine Verletzungssorgen hat, stehen weitaus mehr Fußballer zur Verfügung, als Bauso nominieren kann. „Ich bin schon ein bisschen traurig, dass ich nicht alle mitnehmen kann“, sagt der Trainer. Er hat sich deshalb vorsorglich schon mal bei all denjenigen entschuldigt, die am Mittwochabend eventuell außen vor bleiben. Gespielt werden soll im VfR-Stadion, falls der Rasenplatz bespielbar ist: „Das muss am Ende auch der Schiedsrichter entscheiden“, so Bauso. Andernfalls steht der Kunstrasenplatz zu Verfügung.