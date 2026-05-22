VfR Groß-Gerau III feiert Meisterschaft in der C-Liga Süd

„Ich bin stolz auf die Jungs, dass sie eine tolle Saison gespielt haben und den Titel jetzt klar machen konnten“, meinte Trainer Reza Zohab nach dem Sieg in Nauheim. Dabei stand sein Team zeitweise schon mit zwölf Punkten Vorsprung an der Spitze. Als es nur noch einen Zähler zur Meisterschaft brauchte, setzte der Coach in den vergangenen Wochen verstärkt auf den Nachwuchs aus der A-Jugend. „Wir haben uns dann jedoch schwergetan gegen Mannschaften, die robust spielen“, musste Zohab jeweils eine 2:3-Niederlage gegen Dornheim und Mörfelden hinnehmen.