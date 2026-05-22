VfR Groß-Gerau III feiert Meisterschaft in der C-Liga Süd

Groß-Gerau. Das haben sie sich nicht mehr nehmen lassen. Die Fußballer des VfR Groß-Gerau III machten mit einem klaren 6:3 (3:1)-Erfolg im Spitzenspiel beim SV 07 Nauheim III die Meisterschaft in der C-Liga Süd vor dem letzten Spieltag perfekt. Nachdem die dritte Mannschaft des VfR in den letzten beiden Jahren zweimal in der Relegation gescheitert war, schaffte sie nun den direkten Aufstieg in die B-Liga.
„Ich bin stolz auf die Jungs, dass sie eine tolle Saison gespielt haben und den Titel jetzt klar machen konnten“, meinte Trainer Reza Zohab nach dem Sieg in Nauheim. Dabei stand sein Team zeitweise schon mit zwölf Punkten Vorsprung an der Spitze. Als es nur noch einen Zähler zur Meisterschaft brauchte, setzte der Coach in den vergangenen Wochen verstärkt auf den Nachwuchs aus der A-Jugend. „Wir haben uns dann jedoch schwergetan gegen Mannschaften, die robust spielen“, musste Zohab jeweils eine 2:3-Niederlage gegen Dornheim und Mörfelden hinnehmen.
Der Konkurrent aus Nauheim lag dem VfR im Spitzenspiel besser. Ward Shatnawi, einer von fünf A-Jugendlichen in der Startelf und am Ende dreifacher Torschütze, traf gleich zum 1:0. Nach 36 Minuten stand es schon 3:0 für Groß-Gerau. Und als Hakan Karaaytu zu Beginn der zweiten Halbzeit auf 4:1 erhöhte, „war klar, dass wir das nicht mehr abgeben“, so Zohab. Nach dem Abpfiff war der Jubel riesig.
„Zurecht. Das war verdient“, fand Zohab, der die Mannschaft bereits 2016 übernommen hat und nun als Meistertrainer eine weitere Saison dranhängt. Bis zum 18. Spieltag hatte der VfR nur eine Niederlage und ein Unentschieden hinnehmen müssen und weist aktuell mit 93:30 Toren die beste Bilanz der Liga auf.
„Wir hatten eine sehr gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern und haben viele A-Jugendliche eingebaut. Alle haben sich gut verstanden. Und Markus Kräußel war als langjähriger Trainer und Betreuer ganz wichtig“, hob der Trainer hervor. „Entscheidend war aber vor allem die Rückkehr von Hakan Karaaytu, der die Mannschaft toll geführt hat und mit 17 Toren unser bester Goalgetter ist.“