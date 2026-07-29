VfR Groß-Gerau II: Kühnes Unternehmen mit Wolfgang Kühn

Nachdem in den vergangenen Jahren kaum Spieler aus dem eigenen Nachwuchs den Weg in die erste Mannschaft des VfR fand, soll sich dies unter der Führung von Kühn nun ändern. Ziel ist es zunächst, dass sich das neuformierte Team einspielt. Mit den vielen neuen Spielern und einigen Urlaubern könnte es den ersten Wochen noch zu einigen Schwierigkeiten kommen. Aufgrund der Qualität der Akteure ist Kühn aber zuversichtlich, dass ich das Team in der ersten Tabellenhälfte etablieren kann. Da sich die diesjährige KOL aber ausgeglichener als in den vergangenen Jahren zeigt, weiß Kühn, dass Geduld nötig sein wird: "Wir werden in der Hinrunde Lehrgeld zahlen müssen."

Die Mannschaft soll in dieser Spielzeit zudem als U23 auflaufen, sodass die neue Struktur in Groß-Gerau auch nach außen bekannt wird. Nachdem das Team im vergangenen Spieljahr in der Hinrunde lediglich elf Punkte errang, sicherte sich der VfR mit 23 Punkten und dem elften Rang in der Rückrundentabelle noch den Klassenerhalt. Zugute kam der Mannschaft, dass der SV Traisa sein Team zurückzog, so dass die Relegationsrunde vermieden werden konnte. In der Rückrunde agierte das Team mit einigen Spielern aus der ersten Mannschaft, was bei einigen Konkurrenten für Ärger sorgte. Dies will Wolfgang Kühn nun verhindern, indem viele Talente im Team sind. Als Unterstützung hat er Erkan Beyazal als Co-Trainer dabei. Beide kennen sich aus gemeinsamer Zeit beim SV Weiterstadt, wo Kühn Trainer vom Spieler Beyazal war.

Während Luc Peer, Felix Schäfer, Anas El Quarichi, Tiyam Zohab, Nursal Delihasan, Paul Märzhäuser, Mert Celebi, Amir Lamkadmi, Viktor Barac, Ilias Maouch und Deniz Sakal aus der eigenen U19 kommen, haben sich Moritz Weingarten (FC Alsbach), Tarek Maouch (Klein-Gerau), Finn Baumann und Jonas Rippert (beide SV Weiterstadt U19), Oussim Zariouh und Noah Löhnert (beide SKV Büttelborn II), Nelmin Imamovic (SKG Bickenbach), Georgios Manafavas (St. Stephan U19), Muhamed Arkan (SV Weiterstadt), Henning Leiter (Viktoria Klein-Zimmern), Ben Büchsler (SV Erzhausen) und Karl Ditmer (Germania Weilbach) dem Projekt U23 VfR Groß-Gerau angeschlossen. Bereits am ersten Spieltag bei der Darmstädter TSG 1846 wird sich zeigen, wohin der Weg führen kann.