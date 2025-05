VfR Groß-Gerau feiert 8:0-Heimsieg

Der VfR ging früh mit 1:0 in Führung. Und dann kassierte die als Absteiger feststehende SKV auch noch eine Rote Karte wegen einer „Notbremse“, denn nur so war Marco Oliveri Del Castillo von einer klaren Torchance abzuhalten (9.). „Wir waren von der ersten Minute an wach und voll im Spiel“, berichtet der Sportliche Leiter des VfR, Driton Kameraj. Derart viele Einschussgelegenheiten erspielte sich die Mannschaft um Trainer Gaetano Bauso, dass sie schon zur Halbzeit viel höher als mit 2:0 hätte führen müssen. Den Weg auf der fußballerischen Einbahnstraße setzten die Grün-Weißen auch nach der Pause fort. Leicht hätten sie einen zweistelligen Sieg gegen den Tabellenletzten landen können. „Was wir da noch alles versemmelt haben....“, sagt Kameraj: „Andererseits bin ich ja froh, dass wir so viele Chancen herausgespielt haben.“ Und über den Klassenerhalt freut sich der VfR sowieso. Tore: 1:0 Schuller (6.), 2:0 Oliveri Del Castillo (44.), 3:0 Schek (48.), 4:0, 5:0 Schuller (55., 61.), 6:0 Benazza (67.), 7:0, 8:0 Raiss (88., 90.). Schiedsrichter: Bollheimer (Langensteinbach). Zuschauer: 70. Rote Karte: Dirksen (Beienheim/9.).