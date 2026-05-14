VfR Groß-Gerau belohnt sich spät für „richtig gutes Spiel“

Groß-Gerau. „Das war ein richtig gutes Spiel von uns“, sagte Driton Kameraj nach dem 2:1-(0:1)-Sieg seines VfR Groß-Gerau gegen den FC Kalbach. Der Sportliche Leiter des Fußball-Verbandsligisten aus der Kreisstadt lobte sein Team für ihren Willen in dem Nachholspiel: „Die Jungs sind von Anfang an volle Kanne draufgegangen.“ Der VfR, Zehnter des Klassements, hat nun auch rechnerisch nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun.
Weiter geht es für das Team um Trainer Gaetano Bauso schon am Sonntag (17.), 15 Uhr, bei RW Darmstadt. Auch beim Tabellensiebten erwartet Kameraj einen voll motivierten VfR, der mit unverändertem Kader in der Darmstädter Heimstättensiedlung antritt. „Wir haben ja auch zu Hause gezeigt, dass wir die schlagen können“, sagte der Sportchef und erinnerte an den 2:1-Hinspielsieg.
Gegen Kalbach machten die Groß-Gerauer sofort ihren Siegeswillen deutlich. Die Grün-Weißen waren die aktivere Mannschaft, kontrollierten den Ball und setzten den abstiegsbedrohten Tabellendreizehnten unter Druck. Trotzdem blieb der Lohn zunächst aus: Der letzte Pass, der aus einem verheißungsvollen auch einen trefflichen Angriff hätte machen können, wollte stets nicht ankommen. Vier Minuten vor der Halbzeitpause passierte der Ballverlust schon im zentralen Mittelfeld, und die Kalbacher erwischten die VfR-Defensive ungeordnet. Also traf Fabio Pinto Da Silva zum überraschenden 1:0 der Gäste.
Ein Gegentor, das die Heimelf erst recht motivierte. In der zweiten Halbzeit ging es nur noch in eine Richtung, berichtete Kameraj. Der VfR agierte, der FC reagierte. Nach Flanke von Adrian Hofmann traf Fynn Schek zum 1:1 (70.). Zehn Minuten später eilte Marco Oliveri Del Castillo über Außen bis an die Grundlinie, passte den Ball quer zu Paul Schmieder, und der fackelte nicht lange – 2:1. Der VfR versäumte es nur, aus seinen stürmischen Bemühungen eine höhere Führung zu machen.
Als Kirsche auf der Groß-Gerauer Sahnetorte empfand Kameraj die Einwechselung von Kevin Schuller. Nach elfeinhalb Monaten Verletzungspause kam der Stürmer kurz vor Schluss zu seinem Comeback.