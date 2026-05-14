VfR Groß-Gerau belohnt sich spät für „richtig gutes Spiel“

Gegen Kalbach machten die Groß-Gerauer sofort ihren Siegeswillen deutlich. Die Grün-Weißen waren die aktivere Mannschaft, kontrollierten den Ball und setzten den abstiegsbedrohten Tabellendreizehnten unter Druck. Trotzdem blieb der Lohn zunächst aus: Der letzte Pass, der aus einem verheißungsvollen auch einen trefflichen Angriff hätte machen können, wollte stets nicht ankommen. Vier Minuten vor der Halbzeitpause passierte der Ballverlust schon im zentralen Mittelfeld, und die Kalbacher erwischten die VfR-Defensive ungeordnet. Also traf Fabio Pinto Da Silva zum überraschenden 1:0 der Gäste.