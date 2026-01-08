– Foto: Ahmet Eken

VfR Granterath ungeschlagen vorneweg – Fokus auf den Aufstieg 34 Punkte aus zwölf Spielen: VfR führt die Kreisliga C2 Heinsberg souverän an.

Der VfR Granterath dominiert die Kreisliga C2 Heinsberg. Trainer Matthias Dohmen zieht ein positives Zwischenfazit.

Der VfR Granterath spielt in der Kreisliga C2 Heinsberg bislang eine herausragende Saison. Nach zwölf absolvierten Partien steht der VfR mit 34 Punkten an der Tabellenspitze, ist weiterhin ungeschlagen und führt sowohl die Heim- als auch die Auswärtstabelle an. Mit großem Abstand stellt Granterath zudem die beste Tordifferenz der Liga. Trainer Matthias Dohmen kennt den Verein bestens. Er stand bereits von der Saison 2018/19 bis 2020/21 an der Seitenlinie, legte anschließend eine zweijährige Pause ein und kehrte zur Saison 2023/24 zurück. Entsprechend positiv fällt sein Zwischenfazit aus: „Wir haben 34 von möglichen 36 Punkten geholt, deshalb bin ich mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden.“

Als Grundlage für den Erfolg sieht Dohmen vor allem die Einstellung seiner Mannschaft. „Die Mannschaft ist sehr fokussiert“, betont der Coach. Dass das Team auch Rückschläge wegstecken kann, zeigte sich besonders im Spiel gegen Karken II. „Dort haben wir nach einem 0:2 Rückstand noch gewonnen“, erinnert sich Dohmen. In dieser turbulenten Partie konnte Granterath mit 5:3 gewinnen. Die entscheidenden Treffer gelangen in den Schlussminuten, was auch für die Moral der Granterather spricht. Ganz ohne Schwierigkeiten verlief die Hinrunde jedoch nicht. „Wir haben aktuell einen kleinen Kader“, nennt der Trainer einen Bereich, in dem sich Probleme aufgetan haben.