VfR Granterath nach zehn Jahren zurück: "Noch enger zusammengewachsen" C-Liga-Meister kehrt nach dem Abstieg 2016 zurück die Kreisliga B von red · Heute, 17:03 Uhr · 0 Leser

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Der VfR Granterath blickt auf eine starke Meistersaison in der Kreisliga C2 Heinsberg zurück und nimmt nun das Abenteuer Kreisliga B2 in Angriff. Zuletzt gehörte man vor zehn Jahren der B-Liga an. Trotz einer Ausbeute von 93 Saisontoren steht für Trainer Matthias Dohmen in der neuen Spielklasse zunächst der nackte Klassenerhalt im Fokus.

Das Prunkstück bleibt an Bord Mit einer beeindruckenden Bilanz von 19 Siegen, drei Remis und lediglich zwei Niederlagen sicherte sich der VfR in der vergangenen Spielzeit souverän den Meistertitel. Die Lebensversicherung war dabei die Offensivabteilung der Granterather: Sagenhafte 93 Mal ließen es die Angreifer im gegnerischen Kasten rascheln. Einen Löwenanteil daran hatte das Sturm-Duo bestehend aus Rene Schmitz, der 20 Buden beisteuerte, und Jonas Kusner mit 18 Treffern. Zusammen zeichneten sich die beiden Knipser für 38 Tore verantwortlich – und die Konkurrenz auf dem Transfermarkt schaut in die Röhre, denn beide Akteure bleiben dem Verein auch in der neuen Liga erhalten. Trotz des Durchmarschs durch die Saison zieht Coach Matthias Dohmen eine gemischte Bilanz, da der absolute Perfektionismus fehlte: „Wir sind fast zufrieden. Als Meister der Kreisliga C2 Heinsberg sind wir aufgestiegen und haben eine tolle Saison gespielt. Jedoch hätte ich die Saison gerne ungeschlagen beendet, und wir haben doch die eine oder andere schwere Verletzung mit in die Vorbereitung genommen.“

Enge Einheit in der Vorbereitung Die Pause nach dem Aufstieg war kurz, denn bereits vor zwei Wochen bat Dohmen seine Schützlinge wieder auf den Trainingsplatz, um die Grundlagen für die neue Liga zu legen. In Sachen Trainingsbeteiligung und Fitness kann sich der Trainer zum Auftakt jedenfalls nicht beklagen, der Andrang sei mit im Schnitt 20 Spielern in den Trainingseinheiten groß. Ein Sonderlob für einzelne Akteure gibt es vom Übungsleiter derweil nicht. Der Fokus liegt ganz klar auf dem Kollektiv, das durch die gemeinsamen Erfolge noch enger zusammengewachsen ist. „Ich lobe das Team, das noch enger zusammengewachsen ist“, betont Dohmen den mannschaftlichen Zusammenhalt als Faustpfand für die kommenden Aufgaben.