VfR gegen Kilia: Trainer-Stimme und Spieler-Fokus vor dem Spitzenspiel von Ismail Yesilyurt · Heute, 11:35 Uhr · 0 Leser

Trainer Nicola Soranna gibt bei Kilia die Richtung vor. – Foto: Patrick Nawe

In der englischen Woche gibt es am 2. Spieltag gleich eine sehr interessante Paarung. Der VfR Neumünster und Kilia Kiel treffen in der Grümmi-Arena in Neumünster aufeinander. Beide Mannschaften konnten ihren Saisonstart erfolgreich gestalten. Der VfR Neumünster gewann im Eröffnungsspiel der Oberliga Schleswig-Holstein mit 3:0 im Derby gegen den PSV Neumünster , der FC Kilia Kiel entführte bei der unangenehmen Kaltenkirchener TS mit einem 2:1 alle Punkte.

Kurz vor dem Abschlusstraining zum morgigen Spitzenspiel beim VfR Neumünster erreichte Redakteur Olaf Wegerich Kilia-Trainer Nicola Soranno. Gegenüber unserem Medium äußerte er sich hinsichtlich der morgigen Partie wie folgt: „Da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die die ersten beiden Spiele gewonnen haben. Zwei Mannschaften, die mit Sicherheit auch gewisse Ambitionen haben. Die beide über viel Qualität verfügen. Die haben im Sommer noch einmal nachgelegt in der Offensive. Wir werden uns heute noch einmal intensiv mit dem VfR beschäftigen und alles durchsprechen, worauf es ankommt, und sind gespannt auf das Spiel morgen.“

Lucas Groß (Kilia Kiel) versucht, Benny Soares (SV Todesfelde) den Ball abzujagen. – Foto: Ismail Yesilyurt

Einer, auf den es am Dienstag mit seiner Durchschlagskraft ankommen könnte, ist Lucas Groß. Der 21-jährige Ex-Heider erzielte in seinem ersten Oberligajahr für die Kilianer in 26 Spielen 8 Treffer. Der 1,86 Meter große Offensivspieler sagte zu seiner ersten Saison bei dem Traditionsverein vom Kieler Westufer: „Mein persönliches Ziel ist es, so viel wie möglich auf dem Platz zu stehen und verletzungsfrei zu bleiben. Das ist für mich erst einmal das Wichtigste. Mit meiner Spielzeit in der letzten Saison bin ich zufrieden, vor allem wenn man bedenkt, dass ich zwischendurch auch eine Weile verletzt war.“