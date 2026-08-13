VfR Garching: Zwei U19-Talente stehen vor ihrem Bezirksliga-Debüt

Ledion Islami und Bartlomiej Kosowski könnten am Samstag gegen Allershausen ihre ersten Einsatzminuten bekommen. Einer der beiden Nachwuchsspieler soll sogar in der Startelf stehen.

Gefühlt ist in der Bezirksliga Nord dieses Jahr eine neue Liga mit vielen neuen Fußballteams. Wenn der VfR Garching am Samstag (14 Uhr) den TSV Allershausen empfängt, dann trifft man im dritten Saisonspiel auf eine Mannschaft, die im Vorjahr noch nicht dabei war.

Nach den Auswärtsspielen gegen Aufsteiger Phönix München (5:1) und gegen Absteiger Karlsfeld (0:1) geht nun wieder gegen einen Aufsteiger, der in drei Spielen zwei Unentschieden geholt hat. Das Remis von Allershausen gegen zuletzt starke Dornacher ist definitiv eine Warnung. „In der Liga darf man keinen unterschätzen“, sagt Trainer Mike Niebauer.

In der Aufstellung wird es die eine oder andere Überraschung bei den Garchingern geben, wobei das teilweise aus der Not heraus geboren ist. Wegen Urlaub und Verletzungen fehlen mehrere Stammkräfte in der Hintermannschaft. Mike Niebauer betont aber dennoch, dass man konkurrenzfähig aufgestellt sein werde in einer Zeit, in der jeder Verein so sein Urlauberthema hat.

In Garching könnte das die Chance für die beiden U19-Spieler Ledion Islami und Bartlomiej Kosowski sein. Der Trainer ist sehr angetan von den Jungen, die sich in der Vorbereitung immer weiter gesteigert haben und nun gegen Allershausen unter normalen Umständen auch Einsatzzeit in der Bezirksliga bekommen werden. Mike Niebauer deutet an, dass einer der beiden Spieler sogar in der Startelf stehen könnte. „Beide haben im Training und in der zweiten Mannschaft überzeugt“, sagt Niebauer, „jetzt haben sie sich ihre ersten Bezirksliga-Minuten auch verdient.“ Das Duo soll anderen Garchinger Nachwuchsspielern zeigen, dass der Weg zur ersten Mannschaft offen ist. Der Verein hat eine gute Jugendarbeit, die mittelfristig auch die Basis der ersten Herrenmannschaft bilden soll.