VfR Garching will sich am Tabellenführer Nord Lerchenau aufrichten

Überrascht Garching gegen den Primus? – Foto: Johannes Traub

Für den Blick eher nach unten sprechen der Negativlauf der vergangenen Wochen (drei Niederlagen am Stück, nur ein Sieg in den jüngsten sechs Spielen) und der nächste Gegner. Diesen Samstag (15 Uhr, Sportanlage an der Schleißheimer Straße) geht es gegen den überlegenen Tabellenführer SV Nord-Lerchenau, der aktuell der Wundertütenliga enteilt.

Jetzt ist definitiv alles möglich für die Fußballer des VfR Garching , die in der Bezirksliga Nord alles in Reichweite haben. Als Nummer sieben der Liga haben sie fünf Punkte Abstand zur Aufstiegsrelegation sowie sechs Zähler zur Abstiegsrelegation.

Die Kicker aus dem Münchner Norden haben nach der Winterpause sechs ihrer acht Ligaspiele gewonnen und damit hat der Tabellenführer mit einem Nachholspiel in der Hinterhand sechs Zähler Abstand zum Rest. Das ist eine Hausnummer und daran ändert das 3:3 zuletzt gegen Gerolfing auch nichts.

„Ich denke jetzt nur an dieses eine Spiel gegen Nord-Lerchenau"

Garchings Trainer Mike Niebauer lässt die Frage nach seiner Sichtweise auf die Tabelle unbeantwortet: „Ich denke jetzt nur an dieses eine Spiel gegen Nord-Lerchenau.“ Nach den Ergebnissen der vergangenen Wochen ist der Gegner Favorit und das kommt den Garchingern bei dem aktuellen Durchhänger ganz gelegen. „Uns fehlen nur Kleinigkeiten“, sagt Mike Niebauer. Als Beispiel führt er das 0:1 gegen die zuletzt brutal erfolgreichen Freisinger an: „Wenn wir da den entscheidenden Fehler nicht machen, dann geht das 0:0 aus.“

Garchings Trainer behält die Ruhe, weil Garching in den durchwegs engen Matches mit einem Fehler weniger und einer besseren Chancenverwertung schnell wieder den Spieß umdrehen kann. Und wenn man dann den überlegenen Tabellenführer in die Knie zwingen würde, wäre das Selbstvertrauen auch ganz schnell wieder da. (nb)