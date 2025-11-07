VfR Garching will gegen Kammerberg Revanche nehmen

Mit vier Spielen ohne Sieg hat der VfR Garching schon Boden verloren auf die absolute Spitze der Bezirksliga, aber so ganz ist der Zug noch nicht abgefahren. Im Auswärtsspiel bei der SpVgg Kammerberg (Sonntag, 12.30 Uhr) soll nun der Bock umgestoßen werden, wobei die Garchinger recht entspannt bleiben.

In Abwesenheit des Cheftrainers Mike Niebauer leitete in der vergangenen Woche Niko Salassidis die Trainingseinheiten und das Gesehene stimmt ihn optimistisch. Nach der krachenden 0:3-Heimniederlage gegen Kammerberg hat man am Sonntag noch eine kleine Rechnung offen. „Wir haben gegen die Besten zwar jeweils nur Unentschieden gespielt“, sagt Salassidis, „aber die Chancen auf Siege waren da.“ Die junge Mannschaft belohnt sich nicht für starke Phasen. Für Salassidis fehlt es nicht an Qualität: „Der springende Punkt und der Unterschied nach vorne ist die fehlende Konstanz in den Leistungen.“

Die Garchinger bleiben sich in der Zielsetzung treu und sehen die beiden ersten Plätze nicht als das Thema. „Über die schönen Dinge unterhalten wir uns erst, wenn wir es geschafft haben“, erklärt Niko Salassidis. Der jungen Mannschaft tue es gut, immer nur auf das nächste Spiel zu schauen und sich um die eigene Leistung zu kümmern. Natürlich hätten die Garchinger Lust auf Landesliga: „Das ist ganz normal, wenn man Sport mit Zug und großem Aufwand betreibt.“

Der unter der Woche fehlende Mike Niebauer ist in Kammerberg wieder dabei. Er wird in der Innenverteidigung angesichts der Rotsperre von Vitus Eicke ziemlich dringend gebraucht. Nach dem Hinspiel mit der bislang schlechtesten Saisonleistung wird der Spielertrainer mit seinen Männern drauf brennen, in Kammerberg das wahre Potenzial der Schwarz-Weißen zu zeigen. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Dietrich, Eisl, Salassidis, Stefanovic, M. Niebauer, Fellner, James, D. Niebauer, Sostaric (Agbavon), Sternke, Strube.