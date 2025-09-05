Der VfR Garching will gegen SE Freising nachlegen. – Foto: Simone Orth

VfR Garching will den Lauf gegen Freising fortsetzen Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Nord VfR Garching SE Freising

Wer viermal hintereinander gewinnt, hat so langsam aber sicher einen Lauf. Das ist aktuell der Fall bei den Fußballern des VfR Garching, die sich in der Bezirksliga nach oben gearbeitet haben und nun im Auswärtsspiel beim SE Freising (Freitag, 19.30 Uhr) nachlegen möchte.

Garching – Vor der Saison hätten nicht wenige getippt, dass dieser Besuch in Freising das erste richtige Topspiel der Saison werden könnte. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt und zuletzt den vier Siegen und stolzen 13:2 Toren haben sich die Garchinger an die Spitzenteams herangearbeitet in einer Liga, in der es keinen so wirklichen Überflieger gibt. Beim VfR passt die Bilanz und Trainer Mike Niebauer hat eine Mannschaft, die ganz entspannt auf eine Reihe von Urlaubern verzichten kann und auch so mit breiter Brust aufläuft. Heute, 19:30 Uhr SC Eintracht Freising SE Freising VfR Garching VfR Garching 19:30 PUSH

Auch auf den verletzten Mittelstürmer Gottfried Agbavon wird man verzichten können, obwohl der Spieler zuletzt viel Betrieb machte und treffsicher war. Es ist wahrscheinlich, dass Dennis oder Mike Niebauer in der Spitze als Ersatz einspringen. Bei Dennis hängt der Einsatz nur an der Frage, ob er einen Babysitter findet. Freising trennt sich von Coach Schmidbauer