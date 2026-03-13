VfR Garching will beim TSV Gaimersheim die Aufstiegsambitionen untermauern

Der VfR Garching trifft am Sonntag auf den TSV Gaimersheim. Doch das Training verlief alarmierend schleppend für die Schwarz-Weißen.

In der Bezirksliga Nord schwächelt derzeit so ziemlich alles, was im oberen Tabellendrittel zu Hause ist. Der VfR Garching hat deshalb mit seinen vier Punkten aus zwei Spielen Boden gut gemacht. Im kleinen Verfolgerduell kann der Dritte Garching beim Fünften TSV Gaimersheim (Sonntag, 15 Uhr) die Ansprüche untermauern, ein Aufstiegskandidat zu sein.

Am Dienstagabend stellten sich die beiden Trainer Mike Niebauer und Niko Salassidis die Frage, wie groß der Aufstiegsanspruch tatsächlich ist. Im Training war nullkommanull Zug drin, was sich dann am Donnerstag wieder änderte. Wenn man in Gaimersheim so spielt, so wie am Dienstag trainiert wurde, dann sind die Punkt-Aussichten eher bescheiden.

Personell ändert sich bei den Garchingern nicht so wirklich viel. Staas Mitko fehlt weiterhin und dafür kehrt Vitus Eicke in den Kader zurück. Cheftrainer Mike Niebauer ist überzeugt, dass man das Spiel gewinnt, wenn man das volle Leistungspotenzial ausschöpft. „In dieser Liga darfst du keinen unterschätzen“, betont Niebauer.

Gaimersheim kam in der Vorrunde als Abstiegskandidat nach Garching und hat sich seither stark entwickelt. In der Vorwoche siegte das Team aus dem Ingolstädter Umland mit 2:0 bei der Spitzenmannschaft des ASV Dachau. Von der Warte her sollten die Schwarz-Weißen hinreichend gewarnt sein, dass man die drei Punkte in diesem Auswärtsspiel nicht im Vorbeigehen einsammeln kann.

Mike Niebauer erwartet in der Rückrunde eine Weiterentwicklung der Mannschaft, in der bislang nur ein Dutzend Leistungsträger die Verantwortung trägt und am Ende den Unterschied ausmacht. „Jeder soll sich auf dem Platz für den Erfolg einbringen“, ist die Forderung des Trainers. Niebauer sieht das Potenzial: „Ich bin von der Qualität der Mannschaft überzeugt.“ (nb)