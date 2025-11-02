VfR Garching verspielt späten Ausgleich gegen FC Moosinning

Nach einer starken zweiten Halbzeit muss Garching sich mit einem 2:2-Remis gegen Moosinning zufrieden geben.

Garching – Die Fußball-Bezirksliga Nord ist eine richtig lustige Gruppe. Viele Spiele sind offen, und es gibt immer wieder die Phasen, in dem mit einer Aktion das Momentum wechseln kann. Beim 2:2 (1:1) des VfR Garching gegen den FC Moosinning hatten beide Teams ihre Phasen, die Weichen auf Sieg zu stellen.

Die Gäste aus Moosinning waren in Durchgang eins richtig stark, machten Druck und erzwangen fast logisch den Führungstreffer, denn sie hatten schon bis zur 25. Minute drei Topchancen. Bis zum Führungstreffer von David Kamm (42.) musste Moosinning aber lange warten. Der Treffer war überfällig, und die Garchinger durften froh sein, nicht schon ganz deutlich hinten zu liegen.

Mit der letzten Aktion vor der Pause schlugen dann aber die Garchinger gewaltig zurück mit einer Energieleistung von Spielertrainer Mike Niebauer, der schon immer ein Kämpfer vor dem Herrn war. Er erlief einen eigentlich zu langen Ball auf dem Flügel und kam knapp vor dem Torwart an die Kugel. Im Vollsprint sah Niebauer den freien Leon Fellner, zu dem er quer legte – das 1:1 (45.).

Nach der Pause brachten die Garchinger dann den Gast massiv ins Wackeln. Nach der traumhaften Vorlage von Mike Niebauer war Bruder Dennis dran, der mit einem wuchtigen Kopfball die VfR-Führung besorgte (51.). Drei Minuten später hatte der Gast auch noch Glück bei einem Pfostentreffer. Bei dem Wiedersehen mit den ehemaligen VfR-Legenden Georg Ball (Spieler von Moosinning) und Christoph Ball (Trainer Moosinning) fand der FCM keine Lösungen, um zurück in das Spiel zu kommen.

Garching war dem dritten Tor deutlich näher als Moosinning dem 2:2. Genau das machte den hergeschenkten Ausgleich (86.) so bitter. Und dann hatte der Gast noch etwas Oberwasser bis zum Schlusspfiff.