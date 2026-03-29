VfR Garching verliert 0:1 gegen den neuen Angstgegner SE Freising

Das Nachsehen haben die Garchinger (Leon Fellner; weiß) gegen Freising (Torschütze Luca Stubenvoll) auch im Rückspiel. – Foto: Dieter Michalek

Der VfR Garching verpasst durch die Heimniederlage den Sprung auf Platz zwei. Freising wird zum Angstgegner mit zwei Siegen.

Vor dem SE Freising hat man in Garching Riesenrespekt. Obwohl der Verein für viele unerklärlich in der unteren Hälfte der Fußball-Bezirksliga festsitzt, gilt er als spielerisch super starke Wundertüte. Im Hinspiel in Freising verloren fast chancenlose Garchinger und diesmal im Rückspiel präsentierte sich Freising als angehender Angstgegner. Die Garchinger unterlagen 0:1 (0:0) und irgendwie rückt die gesamte Bezirksliga immer enger zusammen.

In der ersten Halbzeit lieferten sich die beiden Mannschaften ein intensives Duell, in dem der Spektakelfaktor aber sehr überschaubar blieb. Vor beiden Toren passierte nicht allzu viel mit allenfalls vereinzelten Halbchancen. Einmal fiel eine Garchinger Ecke auf die Latte, aber auch das wirkte nicht so super brisant. Das Spiel hatte ein sehr ordentliches Niveau, aber beide Seiten neutralisierten sich unter dem Strich eben doch.

Nach der Pause nahm das Spiel dann so richtig Fahrt auf. Erst war Garching nahe dran an der Führung, dann hatte Freising auch eine gute Chance. Das zweite Dinge der Gäste war dann das Tor von Luca Stubenvoll (56.). Jetzt drohte den Garchingern tatsächlich die Null-Runde gegen Freising mit zwei Niederlagen und damit auch dem Abrutschen in der Tabelle.

Die Partie wurde dann wilder und zerfahrener. Freising hielt die Gastgeber weitestgehend fern vom eigenen Kasten und mogelte die knappe Führung recht clever über die Zeit. Erst in den Schlussminuten kam der VfR noch zweimal gefährlich vor das Tor. Über die 90 Minuten war es nicht zwingend genug und damit verpassten die Schwarz-Weißen den Sprung auf den zweiten Platz. Aber auch nach diesem Wochenende ist die Tabelle dieser irrwitzigen Liga nur eine Momentaufnahme. (nb)

VfR Garching – SE Freising 0:1 (0:0). VfR: Dietrich, Eicke, Eisl (60. Koliasntzas), Stefanovic, Salassidis, Sostaric (78. Agbavon), M. Niebauer, Sternke (70. Landler), Strube, Niggl, Fellner (65. D. Niebauer). Tor: 0:1 Stubenvoll (56.) – Zeitstrafe: Niggl (90.+2). Schiedsrichter: Niklas Hampel (SV Mammendorf) – Zuschauer: 150.