VfR Garching übernimmt dank Bezirksliga-Serie Rang zwei

Nach nun vier Siegen in Folge sind die Fußballer des VfR Garching nach einem Wochenende mit wilden Bezirksliga-Ergebnissen fast ganz oben angekommen. Das 2:0 (1:0) beim SV Nord-Lerchenau spülte die Schwarz-Weißen auf den zweiten Platz hinter Walpertskirchen.

VfR-Trainer Mike Niebauer war ziemlich stolz auf seine Mannschaft, die bei den alles andere als schönen Bedingungen einen starken Auftritt hatten. Garching stand defensiv kompakt, verteidigte 90 Minuten sehr erwachsen und ermöglichte den Platzherren keine so richtige Torchance. Für ein Verfolgerduell – laut Tabelle – war das schon ein beeindruckendes Muskelspiel. Mittlerweile leistet sich Garching auch keine Schwächephasen mehr.

Dazu kommen dann auch noch Ereignisse, mit denen man sich selbst überrascht. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit hatte Maik Vogel 30 Meter vor dem Tor den Ball und von Trainer Mike Niebauer kam der Befehl „Schieß“. Vogel zimmerte die Kugel dann mit dem schwachen, linken Fuß unhaltbar in den Kasten. Mit dem Treffer hatte der Schütze selbst wohl auch nicht gerechnet.

Nach dem Seitenwechsel hätten die Garchinger dann schon früher das zweite Tor nachlegen können. Für Spielertrainer Mike Niebauer kam mit Gottfried Agbavon ein neuer Mittelstürmer und der machte viel Betrieb. Agbavon legte dann auch für Leon Fellner das 2:0 (79.) auf. Die Personalie zeigt, dass die Garchinger neben einer starken ersten Elf auch noch beeindruckend nachlegen können. Man ist endgültig in der Spitze der Bezirksliga angekommen. Und Mike Niebauer betont, „dass wir unser Spiel machen, den Ball haben wollen. Bei der destruktiven Spielweise vieler Gegner ist das nicht immer ganz einfach“. (nb)

SV Nord-Lerchenau – VfR Garching 0:2 (0:1). VfR: Dietrich, Eicke, Eisl, Matzkowitz, Stefanovic (87. Kardum), Vogel (65. James), Fellner (82. Sostaric), D. Niebauer, Sternke (74. Monetti), Strube, M. Niebauer (69. Agbavon). Tore: 0:1 Vogel (45.), 0:2 Fellner (79.). – Gelbrot: Winterer (89.). Schiedsrichter: Timon Knorr (Engelsberg) – Zuschauer: 50.