VfR Garching trifft auf ASV Dachau – beide U19-Spieler in der Startelf

Der VfR Garching empfängt heute den ASV Dachau in der Bezirksliga Nord. Die beiden Jugendlichen Ledion Islami und Bartlomiej Kosowski spielten zuletzt 90 Minuten durch.

Endlich mal ein Gegner, den man schon kennt. In den bisherigen drei Saisonspielen hatte es der VfR Garching in der Bezirksliga Nord mit zwei Aufsteigern und einem Absteiger von oben zu tun. Nun geht es gegen den ASV Dachau (Donnerstag, 19.30 Uhr, Sportanlage Schleißheimer Straße) und das ist ein Gegner, den man ganz gut kennt.

Garchings Torwart Korbinian Dietrich wechselte vor einem Jahr zu den Schwarz-Weißen und ist längst ein Leistungsträger geworden. Die Vereine verbindet aber auch, dass beide im vergangenen Jahr das Potenzial für ganz vorne hatten, dann aber im Feld der Geschlagenen landeten. Diese Saison startete Garching sechs Punkten aus drei Spielen ordentlich, Dachau bei fünf Zählern aus vier Partien eher mittelprächtig. Prunkstück des ASV ist die Defensive, die dreimal ohne Gegentor bleib – aber zweimal hieß es nur Null-Null am Ende.

Das wiederum wäre eine Konstanz, die der Garchinger Trainer Mike Niebauer gerne hätte. Mit sechs Punkten und neun geschossenen Toren kann er zufrieden sein, aber bei der Konstanz haben die Garchinger noch Luft nach oben. Die Wackelphase zuletzt gegen Allershausen bei einer 2:1-Führung ist ein Warnschuss, was noch zu einer absoluten Spitzenmannschaft der Liga fehlt.

Gewinner des letzten Spiels waren die beiden U19-Spieler Ledion Islami und Bartlomiej Kosowski. Beide standen in der Startelf und bekamen die kompletten 90 Minuten. „Sie haben ihre Sache gut gemacht“, lobt Mike Niebauer die Premiere des Duos. Beim Start der Vorbereitung hatte man die beiden Jugendlichen für die Bezirksliga nicht wirklich auf dem Schirm. Sie haben sich in der Zeit von Verletzten und Urlaubern im Training immer weiter angeboten und haben auch diesmal gegen Dachau gute Startelf-Chancen.