VfR Garching setzt auf Niebauer-Brüder beim Spiel in Palzing

Trainer Mike Niebauer kehrt zurück ins Team, während Garching in Palzing auf den Top-Spieler Staas Mitko verzichten muss.

Nach vier Siegen in Folge war das 2:2 des VfR Garching gegen den ASV Dachau gefühlt der nächste Sieg, weil der Fußball-Bezirksligist mit zwei Toren in der Nachspielzeit die Niederlage noch abwenden konnte. Diesen Sonntag (15 Uhr) beim SVA Palzing soll auf den gefühlten Sieg wieder ein echter Dreier folgen.

Der Aufsteiger aus dem Freisinger Hinterland hat in den bisherigen 13 Spielen 13 Punkte gesammelt und ist fünf Zähler vom direkten Klassenerhalt entfernt. Garchings Trainer Mike Niebauer möchte aber nichts von einem Pflichtsieg wissen, „denn Palzing hat schon einige Spiele nur knapp verloren“. Es gibt keine Gründe den Gegner zu unterschätzen, zumal sich im Herbst mit tieferen Plätzen auch neue Grundbedingungen ergeben.

Staas Mitko zieht Icon League vor

Bei den Garchingern wird Mike Niebauer wieder von Anfang an spielen können. Seine Krankheit hat er überstanden, so dass in Palzing wahrscheinlich die beiden Niebauer-Brüder in der Startelf stehen. Dafür muss diesmal Philipp Strube passen nach zuletzt überzeugenden Leistungen im zentralen Mittelfeld.

Ein schmerzhafter Verlust ist unterdessen Staas Mitko, der in der Icon League spielt. „Wir haben uns geeinigt, dass er bei uns im Verein bleibt“, erklärt der Trainer. Mitko trainiert weiter in Garching mit, ist aber sonntags in der Icon League aktiv. Damit ist zu befürchten, dass der Garchinger Top-Spieler diese Saison für den VfR nicht mehr in Punktspielen auf dem Platz steht. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Dietrich, Eicke, Eisl, Matzkowitz, Stefanovic, Fellner, James, D. Niebauer, Sternke, M. Niebauer, Agbavon.