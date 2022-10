VfR Garching: Schrecksekunde im Training – Basta-Einsatz ungewiss Lazarett lichtet sich, doch Basta droht auszufallen

Garching – Das 3:2-Siegtor in der 96. Minute in Augsburg war Balsam für die Garchinger Seelen. „Wir können in letzter Minute auch gewinnen“, sagt Trainer Nico Basta und erinnert an die zurückliegenden emotionalen Tiefschläge. In Landsberg verlor der VfR in letzter Sekunde 1:2 und gegen den Vorletzten Hallbergmoos kassierte er in letzter Minute den Ausgleich. Angesichts dieser Erfahrungen tut der dritte Saisonsieg mit der besonderen Dramatik sehr gut.

Spielerisch ist das eine der besten Mannschaften der Liga.

VfR-Trainer Nico Basta über die U23 der Löwen.

Für Nico Basta ist aber auch klar, dass nun gegen die Löwen die Trauben erheblich höher hängen werden. „Spielerisch ist das eine der besten Mannschaften der Liga“, sagt der Garchinger Trainer und verbindet das mit der Warnung, dass man sich nicht mehr so viele Fehler wie bei Türkspor Augsburg leisten dürfe.