VfR Garching schlägt FC Phönix München – Niebauer trifft doppelt

Oliver Stefanovic und de VfR Garching haben den ersten Dreier der Saison geholt. – Foto: Johannes Traub

Der VfR Garching möchte in den Top Fünf der Bezirksliga Nord mitmischen und da sollte man dann auch die Spiele gegen Aufsteiger gewinnen. Mit dem 5:1 (2:0) beim FC Phönix München hat man zum Start sehr stark die Hausaufgaben gemacht. Die Garchinger hatten eine recht wechselhafte Vorbereitung, wobei da natürlich alle Spieler ihre Chancen bekamen. Nun im Ernstfall der Liga waren die Garchinger ab Minute eins voll da und schon in der 4. Minute gelang Spielertrainer Mike Niebauer das erste Saisontor. Danach ließen die Garchinger dem Gegner etwas zu viel Platz und hätten durchaus auch mit dem Ausgleich bestraft werden können. Mit dem 2:0 sorgte dann aber der neue Mittelstürmer Mario Dipalo für Ruhe (21.). Mit den beiden Toren in Durchgang eins gelang es, die Euphorie eines Aufsteigers deutlich einzubremsen. Die Garchinger traten auch an mit der Entschlossenheit, frühzeitig die Verhältnisse zu klären.

Nach der Pause gelang Phönix München mit der ersten Aktion das 1:2, aber eine Wende der Partie lag nicht wirklich in der Luft. Garching war an diesem Tag einfach zu gut, zog sofort wieder die Zügel an und hatte alles im Griff. Luiz Landler legte auch flott das 3:1 nach (51.), bevor dann die Niebauer-Brüder Dennis (83., Elfmeter) und Mike (90.) nachlegen. „Der Sieg geht auch in der Höhe so in Ordnung“, sagte Mike Niebauer, der mit dem Auftritt in den ersten 90 Minuten sehr zufrieden war. Er machte aber auch deutlich, dass man für den Anspruch, in der Liga vorne mitspielen zu können, Partien gegen einen Aufsteiger gewinnen muss. Die kleineren Schwächephasen mit überschaubarer Gefahr haben an diesem Tag nicht wirklich weh getan.