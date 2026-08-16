VfR Garching schlägt Allershausen 4:1 – Joker Agbavon trifft doppelt

VfR Garching : TSV Allershausen (rot), 15.08.2026 VfR - Jubel 1:0 – Foto: Dieter Michalek

Der VfR Garching gewinnt sein erstes Heimspiel gegen Aufsteiger TSV Allershausen mit 4:1. Eingewechselter Stürmer Gottfried Agbavon entscheidet die Partie mit zwei Toren.

Mit dem zweiten Sieg im dritten Spiel ist der VfR Garching weitestgehend auf dem Weg, den man sich dieses Jahr in der Bezirksliga Nord vorgestellt hat. Im ersten Heimspiel gab es ein 4:1 (2:0) gegen den Aufsteiger TSV Allershausen, und der Erfolg war nicht allzu sehr in Gefahr.

In der ersten Halbzeit waren auf Garchinger Seite Spielertrainer Mike Niebauer und Mittelstürmer Mario Dipalo die entscheidenden Figuren. Beim 1:0 (16.) bediente Dipalo seinen Trainer, und beim 2:0 in der 39. Minute war das erfolgreiche Zusammenspiel andersherum. Garching hatte das Spiel auch im Griff und ging mit einer verdienten Führung in die Kabine.

Nach der Pause änderte sich das aber ganz schnell, denn mit der ersten Aktion brachte Marc Gundel den Aufsteiger heran, und vor allem spürte der Gast, dass an der Schleißheimer Straße etwas zu holen ist. Allershausen hatte fortan mehr vom Spiel, auch wenn sich nicht die ganz großen Torchancen für den zwei Autobahnausfahrten entfernten Gegner ergaben. VfR-Trainer Mike Niebauer ärgerte es später, dass Garching eigentlich unnötig in Probleme kam. „Wir mussten in der Phase leiden“, sagte der Trainer später. Das hätte nicht sein müssen, und mit etwas mehr offensiver Konsequenz des Gegners hätte ein sicher dominiertes Match kippen können.

Ab der 70. Minute hatte der VfR das Spiel dann wieder unter Kontrolle, weil da dann auch nicht mehr viel von den Allershausenern kam. Es half natürlich auch, dass die Garchinger brutale Qualität von der Bank nachlegen konnten. Nach einer Stunde kam Dennis Niebauer, um die Partie zu beruhigen. Wenig später wurde dann auch noch Stürmer Gottfried Agbavon gebracht, der mit seinem Joker-Doppelpack den Sieg dann final eintütete. Mike Niebauer wäre es lieber gewesen, wenn man den Sieg entspannter nach Hause gespielt hätte.

VfR Garching – TSV Allershausen 4:1 (2:0). VfR: Dietrich, Eisl, Stefanoviv, Sostaric (57. Fellner), M. Niebauer (82. Simon), Strube (72. James), Niggl (57. D. Niebauer), Islami, Kosowski, Landler, Dipalo (69. Agbavon). Tore: 1:0 M. Niebauer (16.), 2:0 Dipalo (39.), 2:1 Gundel (46.), 3:1 Agbavon (77.), 4:1 Agbavon (90.+3). Schiedsrichter: Stefan Meßias (Irsching). Zuschauer: 111.