VfR Garching reist zu Landesliga-Absteiger Karlsfeld

– Foto: Marc Marasescu

Nach dem 5:1 beim Aufsteiger Phönix München trifft der VfR Garching am Freitag auf den TSV Eintracht Karlsfeld. Trainer Mike Niebauer hält den Gegner für einen der ganz großen Aufstiegsfavoriten der Liga.

Die Karlsfelder sind mit einem Sieg und zuletzt der 1:3-Niederlage in Dornach wechselhaft in die Saison gestartet. Dennoch hält der Garchinger Trainer Mike Niebauer hohe Stücke auf den Gegner: „Für mich ist Karlsfeld einer der ganz großen Aufstiegsfavoriten in dieser Liga.“ Deshalb werde man nach dem Flutlichtkick vor den Toren Dachaus genauer wissen, wo man steht.

Durch die Verlegung des Aschheim-Spiels ist die Bezirksligasaison des VfR Garching erst 90 Minuten jung und nach dem lockeren 5:1 beim Aufsteiger Phönix München weiß man nicht so wirklich, wo man steht. Am heutigen Freitag (20 Uhr) geht die Reise zu Landesliga-Absteiger TSV Eintracht Karlsfeld und danach hat man genauere Erkenntnisse, wo die Mannschaft steht.

Nach dem ersten Spiel und einer Verlegung hatte der VfR zuletzt knapp zwei Wochen Pause, in denen man ein Wochenende frei gab mit dem Wunsch, dass sich die Spieler individuell fithalten sollten. Mike Niebauer vertraut da seiner Mannschaft und nun in Karlsfeld gegen einen starken Gegner kann das Team dieses Vertrauen zurückzahlen. Dabei braucht der Trainer nicht wieder ein krachendes 5:1: „Mir würde schon ein 1:0 reichen und das Tor dürfen wir auch gerne in der 90. Minute schießen.“

Oliver James wieder zurück in Garching

Eine gute Nachricht für Mike Niebauer ist, dass Oliver James nach einem Auslandsaufenthalt wieder in Garching zurück ist. „Er wird uns gut tun“, sagt der Trainer über den vielseitigen Mittelfeldspieler. Solche Kicker kann er in den kommenden Wochen besonders gut gebrauchen, wenn immer wieder verschiedene Spieler in Urlaub sind. Das ist ein Problem, mit dem im August jeder Bezirksligist zu tun haben wird.