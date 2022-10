VfR Garching: Rangelei in der Abstiegszone Garching ist bei Erfolg in Augsburg Anführer des Kellerquartetts

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr

„Diesmal treffen sich zwei Mannschaften mit der gleichen Verfassung“, sagt der VfR-Trainer Nico Basta, der bei beiden Teams wenig bis kein Selbstbewusstsein sieht. Die Wahrscheinlichkeit dürfte ziemlich groß sein, dass der Schütze des ersten Tores am Ende auch der Gewinner ist. „Türkspor Augsburg ist eine ziemliche Wundertüte“, sagt Basta, der zuletzt bei Beobachtungen von Gut bis ganz Schlecht einen bunten Mix sah. Die Schwaben haben im Kader mehr Potenzial als der drittletzte Tabellenplatz vermuten lässt.

Den Garchingern tut vor allem die Sperre von Kapitän Mike Niebauer extrem weh. Die Dauer ist noch nicht raus, aber beim VfR erwartet man für die Notbremse zwei Spiele. Wie der zuletzt in der Innenverteidigung spielende Niebauer ersetzt wird, ist noch nicht so wirklich klar.

In der Offensive legt sich Basta fest: Der heuer meist über den Flügel kommende Mark Zettl rückt auf die Zehn im Zentrum. Auf den Außenbahnen ist Mark Perkuhn wieder dabei und sogar im Sturmzentrum haben die Garchinger einen Plan B, nachdem sie oft eher nur einen Notplan A hatten. Roman Gertsmann befindet sich seit drei Wochen wieder im Training und steht nun erstmals im Kader. 15 bis 20 Minuten könnte er spielen, wenn die Garchinger in der Schlussphase noch einen Gang nach oben schalten und ein Tor schießen müssen. Basta ist überzeugt, dass der klassische Strafraumbrecher dem VfR schon am Sonntag weiterhelfen kann: „Im Training hat er immer da gestanden, wo Mittelstürmer stehen müssen. Der weiß, wo das Tor steht.“ (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer - Kehl, Hofmaier, Basta, Salassidis (Ljubicic) - Wimmer, Reich, Masmanidis (Perkuhn), Zettl, Rohrhirsch - Tambo.