VfR Garching punktet nach vier Niederlagen in Folge

Nach vier Niederlagen in Serie hat der VfR Garching wieder einmal einen Punkt geholt, aber das war es dann auch mit den guten Nachrichten für den abstiegsgefährdeten Landesligisten. Beim 1:1 (0:0) in Kastl kassierte man den Ausgleich tief in der Nachspielzeit. Parallel gewann der Vorletzte Pullach 1:0 in Hallbergmoos, sodass die Garchinger nur noch wegen des direkten Vergleiches vor dem ersten direkten Abstiegsplatz liegen.

Die beiden neuen Trainer Mike Niebauer und Niko Salassidis haben nach ihrer Übernahme die Karten neu gemischt und nun auch auf die deutliche Niederlage zuletzt in Schwabing mit einer Reihe von Wechseln. Nach den Trainingsleistungen der Woche gaben die Coaches Noah Kocoglu im Tor den Vorzug. Für den aus der U19 von Türkgücü gekommenen, war diese Landesligapartie der erste Einsatz überhaupt im Herrenbereich. Bis zur 95. Minute sah es auch nach einem Traumstart ohne Gegentor aus. Garching war über weite Strecken die bessere Elf und verdiente sich die Führung. Schon in der ersten Halbzeit hatten die Garchinger mehr vom Spiel und die Torszenen für die Führung. Die offensiv schwachen Garchinger arbeiteten hart für die Führung und hatten in der 57. Minute dann auch etwas Glück. Stürmer Ivan Mijatovic scheiterte am Keeper und brachte dann den Nachschuss zur Führung über die Linie.