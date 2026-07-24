VfR Garching peilt Top-5-Platz an – und holt zweiten Stürmer

Hängt noch ein Jahr dran: Vereinslegende Dennis Niebauer unterstützt das Team weiter mit seiner Erfahrung. – Foto: Christian Riedel

Der VfR Garching startet mit Mario Dipalo in die neue Bezirksliga-Saison. Der Neuzugang erzielte in der Vorsaison zwölf Tore für Altenerding.

Nach zwei Abstiegen in Serie hat sich der VfR Garching in der vergangenen Saison in der Bezirksliga wieder gefangen. Er gehörte der erweiterten Spitzengruppe an und hätte mit mehr offensiver Durchschlagskraft auch etwas weiter vorne landen können. Nun startet der Club mit einer gefestigten und im Stamm kaum veränderten Mannschaft in das zweite Bezirksliga-Jahr. Die Garchinger wissen diesmal deutlich besser, was auf sie zukommt. Zum Start wartet mit dem Auswärtsspiel beim FC Phönix München (Sonntag, 15 Uhr) erst einmal ein Aufsteiger.

Die Spielzeit 2026/27 könnte das Abschiedsjahr einer Legende sein. Dennis Niebauer ist der größte Fußballer, der jemals das Trikot dieses Vereins getragen hat. Dennis ist ein stolzer Garchinger, der in den legendären Regionalligazeiten Anführer der Schwarz-Weißen war und viele (spannende) Angebote dankend ablehnt. Heute ist sein Bruder Mike der Trainer und Dennis ein mit seiner Erfahrung wertvoller Spieler der immer noch sehr jungen Mannschaft. Im Sommer überlegte er lange und macht nun weiter. Das ist die vielleicht wichtigste Personalie überhaupt.

Trainer Mike Niebauer möchte nach dem siebten Platz in der vergangenen Saison diesmal definitiv einen weiteren Schritt machen. „Die ersten fünf Plätze sollten das Mindestziel sein“, sagt der Trainer. Er weiß, dass in der vergangenen Saison auch schon mehr drin war. Da haperte es vorwiegend daran, dass sich die Garchinger mit einer nicht allzu tollen Chancenverwertung so wenig für den betriebenen Aufwand belohnten. Außerdem fehlte der jungen Mannschaft die Konstanz, die eine Spitzenmannschaft benötigt. Diese Saison erwartet Niebauer mehr Konstanz und sieht auch Spieler, die sich weiter entwickelt haben.

Bezüglich der vergebenen Chancen ist man personell aktiv geworden. Die Garchinger verpflichteten mit Mario Dipalo einen echten Strafraumstürmer, der auch schon weiß, wo das Tor steht. In der vergangenen Saison gelangen ihm beim Bezirksligisten Altenerding zwölf Tore in 26 Spielen. Mit Dipalo und Gottfried Agbavon haben die Garchinger derzeit zwei Männer, deren Heimat der gegnerische Strafraum ist.

In der Vorsaison musste Mike Niebauer als Notstürmer aushelfen. Mit dem Personal in seinem zweiten Garchinger Trainerjahr ist er überzeugt, dass man mehr Möglichkeiten hat. Niebauer dürfte wieder öfter in der Mittelfeldzentrale zum Einsatz kommen.

Mit Blick auf die Bezirksliga sagt der Trainer, dass man gefühlt eigentlich wieder eine neue Spielklasse habe. Von den 16 Mannschaften waren acht Teams in der vorigen Saison noch nicht dabei. Das ist ein bunter Mix aus Landesliga-Absteigern, Vereinen anderer Bezirksligagruppen oder Aufsteigern. Es gibt viele neue Gesichter, und deshalb sind die Garchinger gut beraten, in erster Linie auf sich selbst zu schauen. Von der vergangenen Saison weiß Mike Niebauer auch genau, worauf er aufbauen kann und was besser werden muss, um sich in den Top Fünf der Liga festzusetzen. (nb)