VfR Garching muss beim Heimstärksten der Liga wieder Leistung zeigen

Nach schwacher Form reist Garching zum TSV Rohrbach. Die Heimstärke des Gegners macht die Aufgabe maximal anspruchsvoll für den VfR.

In den vergangenen Wochen lief es beim VfR Garching mit einem Sieg aus fünf Spielen nicht so wirklich rund, aber er ist Teil einer irren Bezirksliga, in der die Ergebnisse gefühlt ausgewürfelt werden. Somit führt die Reise nun zum TSV Rohrbach (Sonntag, 14 Uhr) und in der immer größer werdenden Spitzengruppe sind fast alle gleichauf.

Zwischen Platz zwei und Platz zehn liegen mit einem Abstand von sieben Punkten neun Mannschaften beisammen, die zwischen 23 und 25 Spiele absolviert haben. Garching liegt mittendrin als Fünfter mit vier Zählern Rückstand, aber auch einem Spiel weniger. Unter dem Strich hat der VfR weiter alle Chancen auf die Relegation nach oben, wenn er sportlich wieder in die Spur kommt.

Genau da setzt der Garchinger Trainer Mike Niebauer nun an und sieht keinen Sinn in Tabellenrechnungen. „In der Liga ist alles verrückt und wir müssen wieder unsere Leistungen bringen“, sagt der Trainer. Verbesserungspunkte gibt es mehr als genug mit der Offensive, der es zuletzt an Durchschlagskraft fehlte. Die Qualität ist da, aber man brachte die PS nicht auf die Straße.

Außerdem mahnt Niebauer, dass man gegen jeden Gegner Probleme habe, wenn Garching die ersten zehn Minuten komplett verschläft. Beim 1:4 gegen Langengeisling hieß es da schon 0:2. Diesen Sonntag sollte man von Beginn weg hellwach sein bei der heimstärksten Mannschaft der Liga. Rohrbach hat auf dem eigenen Platz neun Spiele gewonnen und dazu kommen noch drei Unentschieden. Für Garching wird die Aufgabe maximal anspruchsvoll nach den zuletzt eher schwachen Spielen. (nb)