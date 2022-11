VfR Garching leistet sich zwei Fauxpas VfR fällt im Abstiegskampf zurück – 1:2 im Kellerduell gegen TSV Dachau

Selten hat der Begriff Sechs-Punkte-Spiel so gut gepasst wie bei diesem Gastauftritt des VfR Garching beim TSV Dachau 65. Mit einem Sieg wäre der Fußball-Bayernligist wieder dran gewesen an den direkten Plätzen des Klassenerhalts, aber nach der 1:2 (1:0)-Niederlage ist er gefühlt wieder Spitzenreiter im Quartett der Abgehängten und damit auf Kurs zur Abstiegsrelegation.

Garching – Es wäre alles so einfach gewesen eigentlich, denn der VfR hatte über weite Strecken die harmlosen Dachauer im Griff, lauerte geduldig auf Konter und markierte auch das 1:0. Beim Führungstreffer von Yazid Tambo in der 37. Minute schlugen die Offensivkräfte gnadenlos zu. Tambo gewann einen Zweikampf an der Mittellinie und schickte auf dem rechten Flügel den kurzfristig wieder fit gemeldeten Mark Perkuhn auf die Reise. Er drang in den Strafraum ein, schoss aufs lange Eck und nach der Parade des Torwarts drückte Tambo nach 40 Metern Vollsprint den Ball über die Linie.

In der zweiten Halbzeit musste Dachau reagieren und es sah einige Zeit danach aus, als würde der Gast irgendwann mit dem zweiten Treffer den Deckel auf das Spiel machen. Mehrfach kamen die Garchinger lehrbuchmäßig durch zur Grundlinie und verpassten den letzten Schritt zum Tor. Einmal hätte es aber klingeln müssen, als Mark Zettl im gegnerischen Strafraum den Ball eroberte und den querlegte auf Tambo. Garchings Mittelstürmer entschied sich gegen den direkten Schuss aus kurzer Distanz und beim zweiten Ballkontakt war die Chance dahin.

Die verpasste Vorentscheidung war ärgerlich, aber noch viel schlimmer war die Einladung an die Dachauer, zurück ins Spiel zu kommen. Nach einer VfR-Ecke bekam der Dachauer Marcel Kosuch fünf Meter vor dem eigenen Strafraum den Ball und rannte dann quer über den Platz mit erfolgreichem Torschuss. Fußballerisch war das großes Kino, aber in Sachen Cleverness Note sechs minus für Garching. Fünf bis sieben Mal hatten die Gäste die Gelegenheit, mit einem taktischen Foul, das Dribbling zu stoppen. Yazid Tambo wollte die Gelb-rote Karte verhindern, Basti Hofmaier stolperte in einem Loch des Rasens beim fast gewonnenen Laufduell und andere verpassten die Chance zum kleinen Foul. Der zweite Fauxpas war dann ein unnötiges Einsteigen von Niko Salassidis, der den Dachauern den Foulelfmeter zum 2:1 auf dem goldenen Tablett präsentierte. Der VfR hat die drei Punkte leicht hergeschenkt. NICO BAUER

TSV Dachau 65 – VfR Garching 2:1 (0:1).

VfR: Retzer - Kehl, Hofmaier, Niebauer, Salassidis - Wimmer (77. Ljubicic), Basta, Perkuhn (77. Gertsmann), Zettl, Masmanidis (60. Gmell) - Tambo.

Tore: 0:1 Tambo (37.), 1:1 Kosuch (62.), 2:1 Tugbay (75., Foulelfmeter).

Schiedsrichter: Fabian Büchner (Mariakirchen) – Zuschauer: 150.