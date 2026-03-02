VfR Garching lässt die Muskeln spielen und klettert auf Platz zwei

Der VfR Garching durfte gleich siebenmal jubeln. – Foto: Riccardo Basta

Vor dem Start nach der Winterpause richtete sich der Garchinger Trainer Mike Niebauer in der Rolle des Jägers ein. Der Tabellendritte der Bezirksliga wollte seine eigenen PS auf den Platz bringen und da sein, wenn die Topteams patzen. Alles das passierte nun am ersten Spieltag. Es gab überraschende Heimpatzer von Walpertskirchen (2:2 gegen Langengeisling) und ASV Dachau (1:2 gegen Nord-Lerchenau), während die Garchinger mit einem krachenden 7:0 (2:0) beim TSV 1954 München die Muskeln spielen ließen.

Nach der Vorbereitung deutete der Garchinger Trainer Mike Niebauer an, dass sich Mittelstürmer Gottfried Agbavon in Topform befindet und da einiges kommen könnte. Im Auftaktspiel traf der Stürmer schon dreimal und hatte mit Doppelpacker Leon Sternke einen zentralen Platz in der Teamstatistik. Die beiden zeichneten sich direkt für die ersten fünf Tore verantwortlich.