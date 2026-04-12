VfR Garching kassiert zwei Platzverweise und verliert 1:4

VfR Garching : FC Langengeisling, 12.04.2026 Foto: Michalek Oliver Stefanovic – Foto: Dieter Michalek

Der VfR Garching unterliegt dem FC Langengeisling deutlich. Zwei fragwürdige Elfmeter und drei Platzverweise besiegelten das Debakel.

Der Aufstiegstraum des VfR Garching hat einen bösen Rückschlag bekommen. Mit dem 1:4 (1:2) gegen den FC Langengeisling gab es auch im dritten Heimspiel nach der Winterpause keinen Sieg. Gegen die Mannschaft der Stunde in der Bezirksliga unterlag man in einem völlig wilden Match.

Gefühl hatte Garching schon halb verloren, noch bevor sich der letzte Zuschauer auf der kleinen Tribüne niedergelassen hatte. Bereits nach fünf Minuten führten die Gäste mit 2:0. Dabei war der Führungstreffer ein Elfmeter, bei dem die Garchinger nur fassungslos den Kopf schüttelten. Niemand konnte sich so wirklich erklären, was der Schiedsrichter gesehen hatte. Die Gäste nahmen das Geschenk an und legten mit der zweiten Torchance auch gleich das 0:2 nach. Das war schon ein krasser Tiefschlag.

Der gebrauchte Tag des VfR nahm seinen Lauf mit der Gelb-Roten Karte von Oliver Stefanovic. Die Entscheidung ging in Ordnung, und die Aktion des Verteidigers war komplett unnötig. Spielertrainer Mike Niebauer sorgte mit dem Anschlusstreffer noch einmal für Hoffnung. Kurz darauf hatte auch noch Maik Vogel den Ausgleich auf dem Schlappen, scheiterte aber am Torwart. Unter dem Strich ging aber die Führung der Langengeislinger in Ordnung.

Der zweite Platzverweis für Garching war dann aber zu viel. Der zur Pause eingewechselte Luiz Landler sah für sein Einsteigen beim zweiten Elfer der Gäste Rot – und obendrauf gab es das 1:3. Danach waren dann die Gäste dem 1:4 näher und machten den Treffer mit Elf gegen Acht. Niko Salassidis hatte in den Schlussminuten noch eine Zeitstrafe kassiert.

VfR Garching – FC Langengeisling 1:4 (1:2). VfR: Dietrich, Eisl (46. Landler), Stefanovic, Salassidis, Kardum, Sternke (70. Monetti), M. Niebauer, D. Niebauer, Niggl (55. Agbavon), Fellner (55. Koliantzas), Vogel (63. Matzkowitz). Tore: 0:1 Maier (2., Foulelfmeter), 0:2 Schubert (5.), 1:2 M. Niebauer (27.), 1:3 Maier (51., Foulelfmeter),1:4 Maiberger (90.). Rot: Landler (49., Notbremse). Gelb-Rot: Stefanovic (21., wiederholtes Foulspiel). Zeitstrafe: Salassidis (84.). Schiedsrichter: Laurin Schmitt (Feldkirchen). Zuschauer: 150.