VfR Garching kassiert Gegentor in letzter Sekunde der Nachspielzeit

„Noch einmal werden die nicht so offen gegen uns spielen“, sagt VfR-Trainer Mike Niebauer. – Foto: Dieter Michalek

Der VfR Garching verliert in Unterzahl 0:1 gegen Karlsfeld. Thomas Niggl sah in der 57. Minute Gelb-Rot.

Es fehlten nur noch ein paar Sekunden für den VfR Garching, um ein 0:0 in Unterzahl nach Hause zu bringen. In der Nachspielzeit wurde dann der Druck aber zu groß und in der Bezirksliga Nord gewann der TSV Eintracht Karlsfeld dann doch mit 1:0 (0:0).

Der Wendepunkt der Partie war in der 57. Minute die gelbrote Karte für Thomas Niggl. Das Foul bei der Szene war gelbwürdig, eher war die erste Verwarnung (44.) etwas hart entschieden. Gut eine halbe Stunde in Unterzahl bedeutete für den VfR Garching, dass man ein 0:0 nach Hause verteidigen wollte.

In der Schlussphase nahm die Abwehrschlacht immer bedrohlichere Ausmaße an, weil die Garchinger hinten kaum noch Entlastung hatten. Von den Karlsfeldern flog eine Flanke nach der anderen in den Strafraum, und das sorgte eher so für eine permanente Gefahr. Die Garchinger brachten die Bälle weg und lange ergab sich kein wirklich gefährlicher Torschuss.

Genau zum Ende der regulären Spielzeit rutschte dann doch einer durch und die erste richtig große Chance beim Karlsfelder Überzahlspiel nutzte Fabian Barth zum Tor des Tages. Durch den Aufwand der Gastgeber konnte sich dann auch keiner beschweren. Garchings Trainer Mike Niebauer gab auch zu bedenken, dass man sich den Punkt verdient gehabt hätte für einen leidenschaftlichen und kämpferischen Auftritt.

In der ersten Halbzeit bei Elf gegen Elf lieferten sich die beiden Mannschaften ein recht ausgeglichenes Match, in dem die Chancen auch gleich verteilt waren. In Anfangsphase hatte erst Mario Dipalo einen Pfostenschuss für Garching und Karlsfeld hatte wenig später auch einen Aluminiumtreffer. Der VfR verkaufte sich da gut und geriet erst nach dem Platzverweis zunehmend in Bedrängnis. Über die 90 Minuten gesehen ging der Heimsieg dann auch in Ordnung.