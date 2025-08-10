VfR Garching kann noch gewinnen

4:1 beim TSV Oberhaunstadt ist der erste Sieg seit dem Abstieg

Es geht doch. Nach zwei Abstiegen und zwei Niederlagen zum Start ist dem VfR Garching nun zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen. Mit 4:1 (2:0) beim TSV Oberhaunstadt holte man die ersten drei Punkte der jungen Saison.

Nach dem nie gefährdeten Sieg hielt sich beim Garchinger Trainer Mike Niebauer die Euphorie arg in Grenzen. Seiner Mannschaft attestierte er eine deutliche Leistungssteigerung und ein ordentliches Spiel. Allerdings gab er auch zu bedenken, dass der Gegner den Garchingern an diesem Tag nicht viel entgegen zu setzen hatte. Oberhaunstadt dürfte eines der Teams sein, die gegen den Abstieg kämpfen.

Der Mann des Tages bei den Garchingern war Leon Fellner, der im zentralen Mittelfeld diesmal eine etwas offensivere Rolle bekam und in der machte er drei Tore. Mit seinen zwei schnellen Treffern (10./20.) sorgte Fellner auch schon frühzeitig für eine Vorentscheidung. Den Hausherren fehlen die Mittel, um den VfR ernsthaft in Schwierigkeiten zu bringen.

Der zweite zentrale Erfolgsfaktor der Garchinger war Spielertrainer Mik Niebauer mit gleich vier Torbeteiligungen. Die drei Fellner-Tore bereitete alle der Trainer vor und das vierte machte er gleich selbst. Mike Niebauer feierte in seiner langen Fußballkarriere eine Premiere, die er sich so auch nicht gedacht hätte. Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Mittelstürmer Gottfried Agbavon zum Ende der ersten Halbzeit rückte Niebauer selbst in die Spitze und war dort brutal effektiv. Am Ende musste der Coach nur den Schönheitsfehler bemängeln, dass man eigentlich noch deutlich mehr Tore aus den zahlreichen Chancen hätte machen müssen.

TSV Oberhaunstadt – VfR Garching 1:4 (0:2) VfR: Dietrich, Eicke, Eisl (71. Matzkowitz), Stafnovic, Monetti (40. Huang), M. Niebauer, Agbavon (35. Mezini), Mitko, James (85. Ndikumana), Fellner (90.+3 Krautner), Wollny Tore: 0:1 Fellner (10.), 0:2 Fellner (20.), 0:3 M. Niebauer (48.), 1:3 Ahmetovic (54.), 1:4 Fellner (89.). Rote Karte: Erdogan (75.) Schiedsrichter: Florian Menacher (Tegernbach) Zuschauer: 120