VfR Garching jagt Tabellenführung in der Bezirksliga

In den vergangenen Jahren ging es für den VfR Garching in Bayern- oder Landesliga immer gegen den Abstieg mit entweder dem gerade erreichten Ziel oder zuletzt zwei Abstiegen in Serie. Nun hat man in der Bezirksliga die Chance, binnen der nächsten zehn Tage die Tabellenführung zu holen. Dafür müsste man aber diesen Sonntag beim SV Nord-Lerchenau (Sonntag, 14.30 Uhr) und dann im Heimspiel gegen den aktuellen Tabellenführer ASV Dachau die Siegesserie fortsetzen.

Mit drei Siegen binnen einer Woche und nun sieben Dreiern nach elf Spielen haben die Garchinger Tuchfühlung nach ganz oben. Der Vierte hat nun aber die echten Challenges mit dem Fünften Nord-Lerchenau und dann der Nummer eins Dachau. Bei dem Gastspiel im Münchner Norden kommen zu einem knackigen Gegner noch die besonderen Umstände dazu. Höchstwahrscheinlich musss man auf einem engen und eher rutschigen Kunstrasen spielen. „Am besten sollten wir mit Tausendfüßler-Schuhen spielen“, sagt Trainer Mike Niebauer im Vorfeld und spricht spezielle Fußballschuhe mit vielen kleinen Noppen an. Es ist aber fraglich, ob der VfR nun zum kollektiven-Schuhe-Shopping geht.

Klar ist jedoch, dass es im Münchner Norden keine Schönheitspreise zu gewinnen gibt. Mike Niebauer hat seine Garchinger darauf eingestimmt, dass es diesmal richtig Mentalität braucht. Zudem lernt man auf dem Platz den Spielertrainer Dominik Besel kennen, der mit zwölf Toren in zehn Spielen die Saison seines Lebens spielt. Garching muss nun den besten Torjäger der Liga in den Griff bekommen.