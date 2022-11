VfR Garching: In Unterzahl wird’s gegen Schalding ganz bitter VfR belohnt sich gegen Spitzenreiter nicht für starken Auftritt vor der Pause

Abstiegskandidat Garching verliert 0:4 (0:0) gegen den überlegenen Tabellenführer SV Schalding-Heining und alles scheint ganz normal. Nach den 90 Minuten im Seestadion war das Resultat aber Fußball verkehrt. Die Garchinger machten alles richtig, ließen beste Chancen aus und wurden dann gnadenlos effektiv ausgekontert.

Garching – Die erste Halbzeit des VfR Garching waren vielleicht die besten 45 Minuten dieser Saison. Genau genommen spielte nur der VfR gegen passive, fast überforderte Schaldinger. Mittelstürmer Yazid Tambo ging unfassbare Wege und war immer wieder gefährlich. Er hatte auch Topchancen für zwei bis drei Tore in der ersten Halbzeit. Eine Garchinger 2:0-Führung beim Gang in die Kabine wäre logisch gewesen. Der Tabellenführer aus Passau hatte erst kurz vor der Halbzeit seinen ersten Torschuss.

Auch in Durchgang zwei zündete der Regionalliga-Absteiger nicht das ganz große Feuerwerk. Schalding-Heining hatte bei einem halben Dutzend Angriffen fast eine hundertprozentige Erfolgsquote. Mit einer eiskalten Effektivität entschieden sie das Spiel und waren erst nach dem 2:0 wirklich überlegen, während die Garchinger in Unterzahl den Glauben verloren hatten. Trainer Nico Basta ärgerte sich später, dass vor dem 0:1 sein Innenverteidiger Mike Niebauer deutlich geschubst wurde. Eigentlich war das ein klarer Pfiff des Schiedsrichters, der da ausblieb.

Über die 90 Minuten hätte die Garchinger mindestens ein Unentschieden verdient gehabt und bekamen die Bestätigung, dass Schalding-Heining nicht die beste Mannschaft der Liga ist. Der Ligaprimus hat aber das coolste Team mit der besten Chancenverwertung. Und diese explosive Mischung machte auch im Seestadion den Unterschied.

Neben den möglichen drei Punkten haben die Garchinger auch noch Tino Reich verloren, der nach einer Stunde die Rote Karte sah in einer kuriosen Situation. Der Schiedsrichter hatte einen Zweikampf abgepfiffen, als Reich schon eine Grätsche angesetzt hatte und die nicht mehr stoppen konnte. Nun hängt viel davon ab, was der Schiedsrichter dem Sportgericht mitteilt. Sollte er von einer Unsportlichkeit nach der Spielunterbrechung sprechen, könnte Reich als Wiederholungstäter eine drakonische Strafe mit bis zu sieben Spielen drohen. Trainer Nico Basta appellierte an den Schiedsrichter, von einem normalen Foul zu sprechen. Realistisch sind drei Spiele Sperre und dann wird man Reich in Rosenheim und in Dachau schmerzhaft vermissen. (NICO BAUER)

VfR Garching – SV Schalding-Heining 0:4 (0:0).

VfR: Retzer - Kehl (79. Gmell), Hofmaier, Niebauer, Salassidis (79. Ljubicic) - Wimmer (74. Masmanidis), Basta, Perkuhn (74. Vochatzer), Zettl, Reich - Tambo (79. Gertsmann).

Tore: 0:1 Weiß (51.), 0:2 Gallmaier (63.), 0:3 Rott (78.), 0:4 Gallmaier (81.).

Rot: Reich (60., grobes Foulspiel).

Schiedsrichter: Benjamin Mignon (Loderhof/Sulzbach) – Zuschauer: 150.