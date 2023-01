VfR Garching II: „Wir haben aus unserem Potenzial weniger gemacht, als möglich gewesen wäre“ Coach Weicker bedauert Abschied junger Spieler vor Winterpause

Dass es infolge der Abschiede zu Personalengpässen kommen könnte, fürchtet der Coach indes nicht. Schließlich habe man einen breiten Kader mit vielen Nachwuchskräften sowie einigen Routiniers mit höherklassiger Erfahrung wie Vereinsikone Dennis Niebauer und Abwehrmann Benedikt Seeger. Zudem könne die Reserve im Zweifelsfall auf Verstärkung aus dem Bayernligateam zurückgreifen. „Da war es bisher so, das wir den Riegel vorgeschoben und gesagt haben, dass wir nicht mehr als zwei, drei Spieler von oben nehmen“, erläutert Weicker. „Bei Bedarf könnten wir wahrscheinlich auch noch mehr bekommen.“

Sein Team will der Coach Anfang Februar zum Vorbereitungsstart bitten. Schon zuvor bekommen die Spieler Lauf- und Fitnesspläne an die Hand, die Weicker jedoch als „Empfehlung“ versteht. Ohnehin bräuchten sich auch diejenigen, die auf freiwilliger Basis nur wenig Motivation entwickeln, keine Sorgen machen, betont der Trainer. „Denn wir werden die Vorbereitung so gestalten, dass am Ende alle Spieler fit sind.“ (ps)