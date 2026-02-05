VfR Garching II will nach Katastrophen-Vorrunde die Defensive stabilisieren

Verstärkung für die Offensive: Ismaila Coulibaly Coulibaly kehrt vom SVN München zurück. – Foto: Dieter Michalek

Nur ein Sieg in 14 Spielen: Die Reserve des VfR Garching erlebte eine desaströse Hinrunde. Jetzt setzt Trainer Kardum auf zwei Neuzugänge.

Mit einer „positiven Einstellung“, das betont Trainer Marin Kardum, ist sein VfR Garching II in die Vorbereitung auf die Restsaison in der Kreisliga 1 gestartet. Der Grund für den Optimismus? Darauf antwortet er mit einer Gegenfrage: „Wie soll es schlechter laufen als in der Vorrunde?“

Tatsächlich ist die erste Halbserie eine zum Vergessen gewesen für die VfR-Reserve, die 2024 den Aufstieg in die Kreisliga geschafft hat. So ging Garching in 14 Spielen satte 13 Mal als Verlierer vom Feld; den einzigen Sieg holte das Team im Oktober beim 4:1 in Moosach. Dabei sei seine Mannschaft in den meisten Partien keineswegs chancenlos gewesen, findet Marin Kardum, der den VfR zusammen mit Jan Eicke und Spielertrainer Amar Kovacevic betreut. „Aber oft hat uns das Quäntchen Glück gefehlt. Und vor allem hinten haben wir zu viele leichte Fehler gemacht.“

Ganze 43 Gegentore in 14 Spielen sprechen in der Tat für eine löchrige Defensive. Entsprechend werde der Fokus in der Vorbereitung auf der Abwehrarbeit liegen, kündigt Marin Kardum an. Mehr defensive Stabilität erhofft sich der Coach dabei durch die Rückkehr von Dennis Zettl, der in der Hinrunde lange verletzt war.

Für die Offensive kamen derweil zwei Neuzugänge im Winter: Faisal Alassan (23) vom FSV Harthof und Rückkehrer Ismaila Coulibaly vom SVN München. Beide hätten in den ersten Einheiten einen guten Eindruck hinterlassen, sagt Kardum. Und überhaupt sei er mit dem Start der Vorbereitung zufrieden: „Die Trainingsbeteiligung ist deutlich höher als im Sommer.“

Nicht mehr für die VfR-Reserve auflaufen werden unterdessen Atakan Karapinar, der zum Stadtrivalen FC Hochbrück gewechselt ist, sowie Eren Oral. Mit dem 21-jährigen Mittelfeldmann dürfte es jedoch bald schon ein Wiedersehen geben. Denn Eren Oral hat sich in der Winterpause dem Ligarivalen und Tabellenführer FC Türk Sport Garching angeschlossen, bei dem die VfR-Reserve im ersten Punktspiel des Jahres gastiert. „Das wird gleich mal ein richtiges Brett“, sagt Kardum über die Nachholpartie am 1. März. Doch auch hier setzt der Trainer auf Optimismus und betont: „Wir wollen dieses Spiel gewinnen.“ (ps)