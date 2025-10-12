VfR Garching holt nach 0:2-Rückstand Punkt beim ASV Dachau

Mit zwei Toren in der Nachspielzeit sichert sich Garching das erste Unentschieden der Saison und bleibt seit fünf Spielen ungeschlagen.

Nach zuletzt vier Siegen ist die Serie des VfR Garching ein bisschen gerissen. Der Bezirksligist lag gegen den ASV Dachau kurz vor Schluss mit 0:2 hinten und deshalb ist das 2:2 (0:0) fast wie ein Sieg. Mit zwei Treffern in der Nachspielzeit rettete der VfR das erste Remis der Saison und ist seit fünf Partien in Serie ungeschlagen. Zweiter gegen Dritter ist ein absolutes Topspiel und das wurde es auch. Beide Teams lieferten sich ein gutes Bezirksligaspiel, das total eng war. In der torlosen ersten Halbzeit hatte erst Dachau Vorteile und mit zunehmender Spielzeit erarbeitete sich der VfR Vorteile. Grundsätzlich ging das Remis also in Ordnung, aber mit etwas Glück hätte Garching auch führen können.

Direkt nach Wiederanpfiff wurde das Spiel dann zur echten Challenge. Die Gäste gingen durch den Treffer von Leonardo Di Pasquale in Führung (50.). Der Treffer war ebenso unnötig wie der Elfmeter zum 0:2, den Cihan Öztürk verwandelte. Die Garchinger waren eigentlich weiter auf Augenhöhe, aber sie machten eben die Fehler, die in Topspielen weh tun. Zwischen den Toren igelte sich Dachau ein und Garching war nicht zwingend genug. Nach dem späten 0:2 schien die Partie eigentlich schon verloren, aber die Garchinger schoben noch einmal an und zeigten eine brutale Moral. Den Anschluss erarbeitete man sich mit einem Elfmeter, den Routinier Dennis Niebauer ganz souverän verwandelte. Dann warf man noch einmal alles nach vorne. Die erste Großchance vergab Oliver Stefanovic und dann Dominik Eisl ließ den VfR mal so richtig eskalieren. Über die 90 Minuten gesehen hat man sich den durch den Spielverlauf das Ergebnis verdient. „In der Nachspielzeit war mehr los als in der ganzen 2. Halbzeit“, sagte dann der Garchinger Trainer Mike Niebauer.