VfR Garching hat die Relegation trotz der jüngsten Siege wohl verpasst

Macht er weiter? Führungsspieler und Routinier Dennis Niebauer hat sich noch nicht entschieden. – Foto: Dieter Michalek

Der VfR Garching ist nur noch Siebter. Trainer Mike Niebauer hofft auf einen versöhnlichen Saisonabschluss gegen den SVA Palzing.

Die Wende zum Erfolg dürfte zu spät gekommen sein. Der VfR Garching hat in der Fußball-Bezirksliga seine jüngsten beiden Matches ohne Gegentor gewonnen und ist rechnerisch noch im Kandidatenkreis für den Relegationsplatz zwei. Vor dem Heimspiel gegen den SVA Palzing (Sonntag, 15 Uhr) macht sich der Garchinger Trainer Mike Niebauer keine Gedanken über ein spannendes Saisonende.

Seine Garchinger sind Siebte und müssten für die Relegation mit zwei gut möglichen Siegen satte fünf Mannschaften überholen. Der Zweite Moosinning hat vier Punkte mehr und müsste zweimal patzen. Und Moosinning spielt am Wochenende bei dem allenfalls bedingt konkurrenzfähigen TSV München 54. „Das lassen die sich nicht mehr nehmen“, sagt Mike Niebauer. Er sieht in Garching nur noch die Chance auf einen netten Abschluss der Runde.

Der Trainer verweist auch darauf, dass man das Mindestziel für die Saison erreicht habe. Nach zwei Abstiegen in Serie wollte der Verein mit einem neuerlichen Umbruch einfach zur Ruhe kommen. Nach vier Niederlagen in Serie kamen noch einmal kurz böse Traumata nach oben, aber das ist erledigt.

Mike Niebauer geht davon aus, dass der Kader auch in der kommenden Saison so zusammenbleibt und es nur vereinzelte Änderungen gibt. Möglicherweise muss man in der Offensive noch neue Ideen und neues Personal auf den Tisch bringen. Routinier Dennis Niebauer hat sich noch nicht entschieden, ob er weitermacht. Sein Bruder und Trainer Mike wird alles versuchen, ihn im Kader zu halten als Führungsspieler. Auch bei dem hoch veranlagten Mittelstürmer Gottfried Agbavon ist noch offen, ob er künftig weiter mit diesem Aufwand Fußball spielen kann. (nb)