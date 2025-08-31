VfR Garching: Glanzlos, aber deutlich

Alles andere als der vierte Sieg in Serie wäre eine riesige Enttäuschung gewesen beim VfR Garching. Gegen den noch punktlosen Letzten FC Fatih Ingolstadt tat man sich beim 4:0 (1:0) eine Halbzeit schwer, war aber unter dem Strich nicht richtig gefährdet. Trainer Mike Niebauer sagte auch deutlich, dass man nicht an die starken Leistungen der Vorwochen anknüpfen konnte. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Mittelstürmer Gottfried Agbavon die Garchinger in Führung (45.+1). Zuvor hätte man schon früher in Führung gehen können gegen die 90 Minuten ziemlich harmlosen Gäste.

Nach dem Seitenwechsel machten dann die Niebauer-Brüder wieder den Unterschied. Erst traf Dennis per Elfmeter (50.) und dann Mike aus dem Spiel (69.). Den Schlusspunkt setzte Paul Sostaric (80.). Mit dem 2:0 war die Partie eigentlich entschieden, zumal Fatih aber der 55. Minute mit einem Mann weniger auf dem Feld stand. Mit diesem glanzlosen, aber ungefährdeten Erfolg haben sich die Garchinger in der Spitzengruppe der Bezirksliga Nord fürs Erste festgesetzt. Klar ist aber auch, dass die nächsten Aufgaben wieder härter werden als die Ingolstädter Türken, die noch immer auf den ersten Punkt warten.

VfR Garching – FC Fatih Ingolstadt 4:0 (1:0) VfR: Dietrich, Eisl (81. Monetti), Stefanovic, Wollny, James (67. Sternke), Mitko, M. Niebauer, D. Niebauer (79. Sostaric), Strube, Vogel (81. Matzkowitz), Agbavon (85. Krautner); Tore: 1:0 Agbavon (45.+1), 2:0 D. Niebauer (50., Foulelfmeter), 3:0 M. Niebauer (69.), 4:0 Sostaric (80.); Gelbrot: Rutkowski (555., wiederholtes Foulspiel); Schiedsrichr: Paul Görner (Schwaig); Zuschauer: 130