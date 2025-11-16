VfR Garching feiert 7:0-Sieg und bleibt Aufstiegsaspirant

Fußball kann so eine herrlich entspannte Gelegenheit sein, wenn der Gegner einfach mitspielt. Das war der Fall beim Bezirksliga-Heimspiel des VfR Garching gegen den SV Oberhaunstadt. Der Vorletzte spielte eher wie ein Tabellenletzter und die Garchinger gewannen ganz locker 7:0 (2:0).

Zur Pause hätte man eigentlich schon die Weichen für einen Sieg in Richtung Zweistelligkeit stellen können. Satte sechs Torschüsse in den ersten zehn Minuten war etwas, was es in der Regel eigentlich gar nicht gibt. In der 16. Minute dribbelte dann Paulo Sostaric den Keeper aus und das überfällige 1:0 war da. Das 2:0 war dann Chefsache, denn Trainer Niko Salassidis bediente Trainer Mike Niebauer und dann klingelte es. Von den Gästen kam nullkommanull und das nach Belieben dominierende Garching hätte noch viel höher führen müssen.

Die Tore kamen dann nach der Pause. Leon Fellner (48., 58.), Oliver James (51.), Mike Niebauer (53.) und Gottfried Agbavon (66.) sorgten bis Mitte der zweiten Halbzeit für das auch in der Höhe standesgemäße Ergebnis. Die Tore waren wunderbar herausgespielt, allerdings auch mit überschaubarer Gegenwehr.