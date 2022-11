VfR Garching fehlen die Offensivkräfte vor wichtigem Spiel Chance für zweite Reihe im Kellerduell gegen TSV Dachau

Mit zwei Siegen aus den jüngsten drei Spielen haben die Fußballer des VfR Garching einiges geändert im Tabellenkeller der Bayernliga. Aus dem Quartett der Abgehängten wurde ein Trio und nun hat der VfR den TSV Dachau im Visier. Mit einem Sieg in Dachau (Samstag, 14 Uhr) kann er den Rückstand auf Rang 14 von vier Punkten auf einen Zähler reduzieren.

Garching – „Das ist jetzt absolut richtungweisend“, sagt der Garchinger Trainer Nico Basta. Im Vergleich mit der Bayernliga Nord sieht es derzeit danach aus, dass der 14. Platz im Süden für den direkten Klassenerhalt reicht. Und der kann nun in absolute Reichweite kommen. Andererseits kann Garching mit negativen Ergebnissen in Dachau und zwei Wochen später beim Letzten Rosenheim wieder zurückgeschickt werden in das Quartett der Abgehängten. „Nach den Spielen stehen die Relegationstermine im Sommer dann mehr oder weniger dick im Kalender“, sagt Basta. Der Coach redet noch lange nicht von Endspielen, aber die Ausgangsposition für die Wintervorbereitung kann von „Noch ein Schritt“ bis „Himmelfahrtskommando“ alles bringen.

Ärgerlich für die extrem wichtige Partie in Dachau ist, dass in der VfR-Offensive fast alles wegbricht. Marc Perkuhn und der zuletzt sehr starke Mark Zettl werden fehlen und damit ist es richtig eng. Die Garchinger wissen nicht wirklich, wie dieses Puzzle auf den vier offensiven Positionen gelöst werden kann. Roman Gertsmann, Siegtorschütze bei Türkspor Augsburg, könnte im Sturmzentrum seine Startelf-Premiere feiern und Yazid Tambo dann mit Anlauf aus der zweiten Reihe kommen. Offensivkräfte aus der zweiten Reihe bekommen in dieser Partie eine Riesenchance, sich zu zeigen.