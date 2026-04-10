VfR Garching empfängt die Mannschaft der Stunde

Mit Verletzungssorgen muss der VfR Garching gegen Langengeisling ran. Der Gegner kommt mit vier Siegen in Serie an die Schleißheimer Straße.

An Ostern hatte der VfR Garching frei, aber so wirklich erholt geht der Fußball-Bezirksligist nicht in das Heimspiel gegen den FC Langengeisling (Sonntag, 15 Uhr, Schleißheimer Straße). Personell hat er gegenüber den jüngsten Spielen den einen oder anderen Ausfall zu beklagen, und dazu kommt, dass der Gegner so etwas wie die Mannschaft der Stunde ist.

Vitus Eicke hat sich im jüngsten Heimspiel gegen Freising die Schulter ausgekugelt und auch Philipp Strube muss mit einem Faserriss pausieren. Marcel Matzkowitz steht wieder im Kader, aber er kann nur mit einem Kurzeinsatz helfen. Das hat zur Folge, dass sich die Mannschaft gerade in der Viererkette fast von selbst aufstellt. Dafür sorgen Luiz Landler und Luca Monetti für einen neuen Konkurrenzkampf auf den offensiven Außenbahnen. Das hat dann auch zur Folge, dass Spielertrainer Mike Niebauer sich selbst wieder eine Position in der Mittelfeld-Zentrale zuweisen kann.

Die Garchinger haben nur eines der vergangenen vier Spiele gewonnen und das war die lockere Pflicht gegen den punktlosen Letzten Fatih Ingolstadt. „Wir tun gut daran, auf uns selbst zu schauen“, sagt Mike Niebauer. Die Analyse der an der Spitze immer noch recht engen Tabelle bringt keine neuen Erkenntnisse. Der Trainer macht deutlich, dass die Garchinger jetzt Spiele gewinnen müssen, um am Ende bei den letzten Spieltagen rechnen zu dürfen.

Gegner Langengeisling steht auf einem Abstiegsrelegationsplatz, spielt aber gewaltig auf. Mit vier Siegen in Folge und kernigen 16:3 Toren steht der Verein kurz vor dem Sprung heraus aus der Relegationszone. Geht man nach dem Trend der vergangenen Wochen, geht es gegen eine Spitzenmannschaft der Liga. (nb)