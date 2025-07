VfR Garching: Den Fans wieder mehr Freude bereiten

Nach dem freien Fall von der Regional- in die Bezirksliga bereitet sich der VfR Garching nun auf die Saison vor mit dem Ziel, wieder mehr Ruhe und mehr Spaß zu haben. Mit dem 2:2 (1:2) im Testspiel gegen den SC Oberweikertshofen gab er schon einmal eine gute Figur ab.

Nach drei Tagen im Trainingslager stellt Trainer Mike Niebauer fest, „dass wir eine sehr große Leistungsdichte im Kader haben“. In den Testspielen gegen den SV Aubing (2:4), TuS Geretsried (1:3), VfB Forstinning (0:2) und nun den SC Oberweikertshofen (2:2) sah der Coach gute Ansätze. Das Paket mit den starken Kontrahenten hat der VfR geschnürt, weil die Garchinger in der Endphase der vergangenen Saison zweigleisig planen mussten.

„Wir belohnen uns nicht für den betriebenen Aufwand“, sagt Niebauer nach fünf Toren und keinem Sieg in den bisherigen vier Partien. Bewusst hat der VfR einige Spieler der Zweiten Mannschaft nach oben gezogen und diesen jungen Spielern möchte man Zeit geben. „Ich wäre mit einem einstelligen Tabellenplatz schon zufrieden“, sagt der Trainer. Niebauer möchte eine hohe Durchlässigkeit zwischen Erster und Zweiter Mannschaft erreichen, den Kader so länger beisammen behalten und mittelfristig zurück in die Landesliga. Geht‘s nach dem Coach, sollen die VfR-Fans nach zwei Abstiegen in Serie künftig auch wieder mehr Freude bei den Heimspielen haben.

Eine gute Nachricht für den VfR sind die beiden Stürmer im Kader, mit denen in der Bezirksliga einiges machbar ist. Das Garchinger Eigengewächs Christoph Thoss kam schon früh im Fußballsommer zurück vom SC Grüne Heide. Nun schloss sich auch noch Gottfried Agbavon den Garchingern an. Er hatte in der vergangenen Saison beim Landesligisten FC Unterföhring 19 Einsätze (zwei Tore). (nb)