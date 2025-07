VfR Garching: Das Comeback der Niebauers

Als Trainer zurück: Mike Niebauer visiert mit Garching einen einstelligen Tabellenplatz an. – Foto: Dieter Michalek/Archiv

Nach zwei Abstiegen in Serie will sich der VfR Garching den Spaß am Fußball zurückholen. Mit den neuen Trainern Mike Niebauer und Niko Salassidis möchte der VfR in der Bezirksliga eine gute Rolle spielen. Am Freitag (18.30 Uhr) beginnt die neue Runde beim FC Moosinning mit einer echten Standortbestimmung.