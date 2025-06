VfR-Funktionäre erneut indisponiert

Groß war der Jubel in der Nachwuchsabteilung des VfR Fischeln, als nach dem letzten Spieltag im Mai der Aufstieg der A-Junioren aus der Kreisleistungsklasse durch einen 5:0-Sieg gegen den SC Rhenania Hinsbeck perfekt gemacht wurde. Denn gerade diese Mannschaft hatte bis vor einigen Jahren in der Niederrheinliga mit Ronny Kockel als Trainer und Personalbesorger viel bessere Zeiten erlebt. Übrigens: Auch für den vier Punkte schwächer auf Platz zwei gelandeten VfL Willich oder Union Nettetal gilt in Sachen Niedergang absolut das Gleiche. Von Preußen Krefeld oder anderen ganz zu schweigen.

Aber schnell schlug der Jubel bei Trainern, Spielern oder den Eltern der Spieler des VfR nun in Enttäuschung, Verärgerung, ja Wut, um. Was war geschehen? Der Macher der Jugendabteilung und seine Mitstreiter haben schlicht vergessen, den Aufsteiger für die nächste Spielzeit in der höheren Sonderliga zu melden. Dies ist überall in den Satzungen verbrieft und verankert und macht auch Sinn. Denn immer wieder gibt es Vereine, die, weil für die neue Saison der Kader in der höheren Klasse zu schwach sein würde bzw. nicht genügend Spieler den B-Junioren entwachsen sind, freiwillig das Handtuch werfen, respektive werfen müssen. Dies war aber beim VfR Fischeln nicht der Fall. Dennoch hat dieser Eklat bei den Nachwuchsmachern, noch nicht lange in Amt und Würden, nicht dazu geführt, dass Vizemeister Willich automatisch nachrückt. Sie müssen es, wie alle anderen, über die Relegation versuchen.

17 Siege, ein Unentschieden in Nettetal (2:2) und nur zwei Niederlagen, eine direkt zu Saisonbeginn in Willich (0:2) und die andere am vorletzten Spieltag bei der JSG des FC Hellas, CSV Marathon und von Spielsport Krefeld (0:3), sind eine beeindruckende Bilanz des Teams von Trainer Ferhat Sali Moustafa. Gegen die Willicher wurde später ebenso Revanche genommen (1:0), wie das Hinspiel gegen die JSG gewonnen wurde (5:1).