VfR Forst Trainerteam mit klarer Vision

In der Saison 2025/2026 kam es dann im Verlauf der Rückrunde zu einer besonderen Entwicklung: Bereits bevor Anestis seinen Abschied aus der Mannschaft angekündigt hat, gab es interne Planungen mit Ali. In den letzten Spielen der Saison hat er dann bereits schrittweise mehr Verantwortung im Trainerbereich übernommen und die Mannschaft eng begleitet. Diese Phase war sehr wichtig für unseren Übergang und unsere Entwicklung als Team im Trainerbereich.

„Für mich ist es die erste Saison als Cheftrainer in der Kreisliga B. Als Spieler kenne ich die Liga jedoch sehr gut. Meine erste Trainerstation liegt bereits einige Jahre zurück bei Borussia Brand. Dort konnte ich damals erste Erfahrungen sammeln und wichtige Grundlagen für meine Trainerlaufbahn legen. Danach war ich lange ausschließlich als Spieler aktiv.

Jetzt übernehme ich beim VfR Forst erstmals vollständig die Rolle des Cheftrainers und gehe diesen Schritt mit großer Vorfreude und voller Überzeugung.

Nach vielen Jahren als Spieler habe ich mich bewusst entschieden, den Fokus komplett auf die Trainerarbeit zu legen. Meine Fußballschuhe sind zwar noch nicht endgültig an den Nagel gehängt, aber meine Energie und mein Fokus liegen klar auf der Entwicklung dieser Mannschaft. Zusätzlich bin ich als Jugendtrainer beim SV Ellendorf tätig, wo ich die Mannschaft meines Sohnes betreue und weiterhin eng mit der Jugendarbeit verbunden bleibe.

Ich sehe in dieser Mannschaft sehr viel Potenzial. Der Großteil ist zusammengeblieben, und genau das ist eine wichtige Grundlage für Stabilität und Entwicklung. Der Abschied von Anestis hinterlässt sportlich wie menschlich eine Lücke, aber gleichzeitig eröffnet er auch eine neue Chance für uns als Team.

Gemeinsam mit meinem Co-Trainer Ali S. bin ich absolut überzeugt davon, dass wir eine starke Saison spielen können. Wir wollen nicht nur mitlaufen, sondern eine Mannschaft formen, die in dieser Liga wirklich wahrgenommen wird. Eine Mannschaft, die Charakter hat, die zusammenhält und die Woche für Woche bereit ist, alles auf dem Platz zu lassen.

Die Rückrunde hat bereits gezeigt, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Aus einer Gruppe ist eine echte Einheit geworden – und genau darauf wollen wir aufbauen. Unser Ziel ist es, konstant Leistung zu bringen und am Ende der Saison eine gute Rolle in der Tabelle zu spielen. Wir wollen uns weiterentwickeln und vielleicht auch gemeinsam etwas schreiben, an das man sich in Forst noch länger erinnert.“

Co-Trainer Ali S.

„Ich bin seit meiner Kindheit im Fußball aktiv und habe viele Jahre als Spieler beim VfR Forst verbracht. Dadurch kann ich mich mit dem Verein sehr stark identifizieren und weiß genau, wofür dieser Club steht. Der VfR Forst ist für mich mehr als nur ein Verein – es ist ein Stück Heimat im Fußball.

In der vergangenen Saison habe ich bereits in der entscheidenden Phase Verantwortung übernommen und die Mannschaft im Trainerbereich unterstützt. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, wie viel Potenzial in dieser Aufgabe steckt und wie sehr ich mich damit identifiziere.

Der VfR Forst steht für Zusammenhalt, Einsatz und Leidenschaft. Aber wir wissen auch: Zusammenhalt allein gewinnt keine Spiele. Entscheidend ist, was wir auf dem Platz zeigen.

Ich bin sehr froh, diesen Weg gemeinsam mit Serkan gehen zu können. Wir ergänzen uns gut und haben eine klare gemeinsame Vorstellung davon, wie wir die Mannschaft weiterentwickeln wollen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, auf die neue Saison und darauf, gemeinsam mit dieser Mannschaft etwas aufzubauen, das Bestand hat.“

Ausblick auf die Vorbereitung

Cheftrainer Serkan K. ergänzt:

„Die Vorbereitung wird intensiv und entscheidend für die gesamte Saison. Wir stehen in engem Kontakt mit der Mannschaft, und die Vorfreude auf den Start ist deutlich spürbar.

Unser Ziel ist klar: Wir wollen oben mitspielen und uns als Team weiterentwickeln. Gleichzeitig geht es darum, eine stabile, funktionierende und charakterstarke Mannschaft zu formen. Mit einer eingespielten Basis und unseren Neuzugängen wollen wir schnell zu einer Einheit werden, die auf dem Platz zusammenarbeitet und füreinander kämpft.

Die Qualität in dieser Mannschaft ist absolut vorhanden. Wenn wir es schaffen, diese Qualität konstant abzurufen und als Team geschlossen aufzutreten, bin ich überzeugt, dass wir eine sehr gute Saison spielen können.

Mit Leonie F. als Physiotherapeutin und Michael als Torwarttrainer haben wir zudem wichtige Unterstützung dazugewonnen, die uns auf ein höheres Niveau bringen wird.“

Erste Highlights

„Bereits in der Vorbereitung warten mit der Stadtmeisterschaft zwei attraktive Spiele auf uns. Die Mannschaft freut sich auf die Begegnungen gegen Haaren I und Alemannia Aachen II.

Das sind direkt wichtige Tests, um zu sehen, wo wir stehen. Wir wollen diese Spiele nutzen, um uns zu messen, uns weiterzuentwickeln und ein erstes Zeichen zu setzen.

Wir gehen diese Saison mit großer Motivation, klaren Zielen und viel Überzeugung an. Wenn wir unseren Weg konsequent gehen, bin ich sicher, dass wir gemeinsam eine starke Saison spielen und vielleicht auch etwas Besonderes schaffen können.“

Serkan K. – Cheftrainer

Ali S. – Co-Trainer