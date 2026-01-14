VfR Forst im Aufstiegsrennen: Heimstärke macht Mut“

Die 1. Seniorenmannschaft des VfR Forst Aachen blickt auf eine intensive und lehrreiche Hinrunde zurück. Von Beginn an hat das Trainerteam Serkan Kahraman und Anestis Soumelidis das klare Ziel ausgegeben: den Aufstieg fest im Blick behalten.
Vor allem auf heimischem Platz präsentierte sich die Mannschaft äußerst stark – alle Heimspiele der Hinrunde wurden gewonnen. Auswärts hingegen fehlte es phasenweise an Konstanz, zudem war das nötige Quäntchen Glück nicht immer auf Seiten der Forster. Ein besonders schwerer Rückschlag war die schwere Verletzung von Top-Stürmer Sefa Lortoglu, der sich im Pokal verletzte und die komplette Hinrunde ausfiel. Ein Verlust, der sportlich wie menschlich schmerzte.
Trotzdem ließ sich das Team nicht aus der Bahn werfen. Mit hoher Trainingsbeteiligung, viel Intensität und echtem Konkurrenzkampf entwickelte sich eine starke Trainingskultur, denn allen ist klar: Erfolg kommt nicht von allein – er entsteht durch Einsatz, Willen und die Bereitschaft, immer mehr zu investieren als der Gegner.
Auch wenn es nicht gelungen ist, alle erhofften Verstärkungen bereits zur Hinrunde zu verpflichten, hat die Mannschaft mit dem vorhandenen Kader das Maximum herausgeholt. Einige bittere und teilweise unnötige Niederlagen waren dabei, doch genau diese Erfahrungen haben das Team mental stärker gemacht.
Zur Winterpause steht der VfR Forst Aachen auf einem starken 4. Tabellenplatz. Der Rückstand auf die Spitze ist minimal: nur drei Punkte auf Platz zwei und drei sowie vier Punkte auf den Tabellenführer. Zudem müssen alle Teams vor Forst erst einmal in Aachen bestehen, was die Ausgangslage zusätzlich spannend macht.
Für die Rückrunde kann das Trainerteam auf neue Impulse setzen:
Mit Dennis Höland, Rayhan El Amraoui und Abdellah Nassif konnte der Kader gezielt verstärkt werden. Zudem wird Youngstar Marvin Fleu bereits ab März spielberechtigt sein und für zusätzlichen Schwung sorgen. Die Mannschaft befindet sich aktuell in einer sehr guten Verfassung, auch wenn – wie in jeder Saison – noch an einzelnen Abläufen gearbeitet werden muss. Perfektion ist kein Ziel, Entwicklung schon.
Der VfR Forst Aachen geht ohne Druck, aber mit großer Entschlossenheit in die Rückrunde. Die Konkurrenz an der Spitze muss konstant bleiben – andernfalls wird es schwer, Forst auf Distanz zu halten.
Die Vorbereitung wurde durch die winterlichen Bedingungen zwar etwas erschwert, doch eines ist klar:
Das Team ist bereit für den Kampf.
Die Zuschauer dürfen sich auf eine intensive, spielerisch starke und leidenschaftliche Rückrunde freuen.
Vorbereitung läuft – VfR Forst Aachen.
Trainerteam:
Serkan Kahraman & Anestis Soumelidis