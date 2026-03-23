VfR Forst belohnt sich mach starker Reaktion mit klarem 4:0- Heimsieg

Der VfR Forst hat am 24. Spieltag der Kreisliga C1 Aachen einen auch in der Höhe verdienten 4:0-Heimsieg gegen die SG Rothe Erde/Nirm eingefahren. In den Anfangsminuten taten wir uns zunächst noch etwas schwer und mussten erst richtig in die Partie finden. Der Gegner stand kompakt und machte uns das Leben zu Beginn nicht leicht.
Mit dem 1:0 durch A. Soumelidis in der 18. Minute platzte dann aber der Knoten. Von diesem Moment an kam deutlich mehr Sicherheit und Ruhe in unser Spiel. Wir wurden mutiger nach vorne, kombinierten besser und setzten den Gegner zunehmend unter Druck.
Das 2:0 erzielte K. Boßeler in der 30. Minute, womit wir unsere Überlegenheit auch auf dem Papier unterstrichen. Kurz vor der Pause legte J. Iliki-Lubilanji in der 44. Minute das 3:0 nach und sorgte damit für eine verdiente und beruhigende Halbzeitführung.
Auch nach dem Seitenwechsel blieben wir konzentriert und spielten weiter nach vorne. In der 59. Minute erhöhte R. El Amraoui auf 4:0 und stellte damit den Endstand her. Insgesamt war es eine starke und geschlossene Mannschaftsleistung. Nach schwierigen Anfangsminuten haben wir das Spiel klar auf unsere Seite gezogen.
Am Ende war es ein hochverdienter Sieg für uns, der bei besserer Chancenverwertung sogar noch deutlicher hätte ausfallen können. Auf dieser Leistung lässt sich definitiv aufbauen.
Torschützen:
1:0 A. Soumelidis (18.)
2:0 K. Boßeler (30.)
3:0 J. Iliki-Lubilanji (44.)
4:0 R. El Amraoui (59.)