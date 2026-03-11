VfR Forst Aachen: Vom Abgrund in die Spitze von Jules Iliki-Lubilanji · Gestern, 20:23 Uhr · 0 Leser

Beim VfR Forst Aachen läuft in dieser Saison alles anders: Noch vor wenigen Monaten stand der Traditionsverein sportlich am Abgrund. Doch nun ist eine Mannschaft entstanden, die wieder Hoffnung, Kampfgeist und Teamgeist ausstrahlt – und die Liga aufhorchen lässt. Besonders beeindruckend: die beiden neuen Trainer, Anestis Soumelidis und Serkan Kahraman, arbeiten in dieser Saison erstmals gemeinsam. Innerhalb kürzester Zeit haben sie ein Team geformt, das spielerisch überzeugt und mental stark auftritt. Mit klaren Ideen, Disziplin und viel Engagement ist eine Einheit entstanden, die auf dem Platz füreinander kämpft.

Der Kader ist eine Mischung aus jungen Talenten, ehemaligen Jugend-Bundesliga-Akteuren und erfahrenen Spielern, die bereits höherklassig aktiv waren. Dank der neuen sportlichen Perspektive sind viele zurückgekehrt – und zeigen nun, wie stark der VfR Forst wieder sein kann. Die Ergebnisse sprechen für sich: In der Kreisliga C Aachen steht der VfR Forst aktuell auf Tabellenplatz 3 und mischt im Aufstiegsrennen kräftig mit. Mit Offensivfußball, Einsatz und Zusammenhalt hat sich das Team in dieser Saison einen Namen gemacht.